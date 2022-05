Juma fica grávida de Jove em Pantanal; saiba se é menino ou menina

Sim, Juma fica grávida de Jove na novela Pantanal. O momento demorará um pouco para ir ao ar, pois o público ainda acompanha os primeiros passos do relacionamento da dupla nos atuais capítulos do remake. Porém, para quem torce para a dupla, pode se preparar para o final feliz.

Juma fica grávida na novela Pantanal?

Juma fica grávida na novela Pantanal e dá a luz a uma menina. Jove e Juma batizam a filha de Maria Marruá Leôncio e se emocionam com a nova vida de pais.

Na versão original do folhetim, Juma fica em perigo enquanto grávida por conta das ameaças de um peão que trabalha para Tenório. O peão tenta acuar a mulher ao surpreende-la em sua tapera, mas o tiro sai pela culatra, pois ele acaba morto por Juma, que vira onça para se defender.

Pouco depois, quando percebe que está prestes a dar a luz, Juma segue sozinha para o rio. A filha do casal nasce da mesma forma que Juma, no rio, e apenas com a presença da mãe. Jove, que estava em viagem, só encontra a amada na tapera depois que o bebê já veio ao mundo. Juma preocupou a todos quando deixou a fazenda de José Leôncio e voltou para a casa em que vivia com a mãe, mas tudo termina bem no final.

No último capítulo da novela de 1990, a filha de Juma e Jove aparece alguns anos mais velha. A menina está em um passeio de mãos dadas com o velho do rio e conversa sobre sua mãe. A garota revela que assim como Juma, e sua avó Maria Marruá, também se transforma em onça quando está brava.

Quem será a filha de Juma no remake?

Ainda não foi revelado pela Globo a atriz que viverá a pequena Maria Marruá Leôncio em 2022. O anúncio da emissora deve demorar, já que o folhetim é previsto para ficar no ar até pelo menos meados de outubro. Atualmente, o folhetim já está há pouco mais de um mês no ar.

Em 1990, o papel da filha de Juma ficou com Leandra Leal. Na época, a atriz tinha 8 anos de idade e pisava na televisão pela primeira vez. No ano seguinte, ela também atuou em A História de Ana Raio e Zé Trovão, outra obra famosa da Manchete.

Atualmente, Leandra Leal tem 39 anos e é mãe de Júlia, de 7 anos de idade. A atriz esteve recentemente no longa Alemão 2 e na série Aruanas.

A nova Juma é filha de Cristiana Oliveira?

A atriz que interpreta a nova Juma, Alanis Guillen, não é filha de Cristiana Oliveira. As duas já se encontraram no palco do Caldeirão e em um comercial da Coca-Cola, mas não são parentes, apenas colegas de profissão.

A Juma original, Cristiana, é mãe de Rafaella Wanderley e Antônia Hellena Sampaio. Rafaela é fruto do relacionamento da atriz com o fotógrafo André Wanderley e Antônio é filha de Marcos Sampaio. No momento, Cristiane namora o empresário Sergio Bianco.

Já Alanis é filha da arquiteta Valéria Guillen com o engenheiro civil Fulvio Caratella. Além de Alanis, eles são pais de Marcelo e Isabella.

