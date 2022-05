Maria Bruaca Pantanal antigo: amante será castrado por Tenório

A Maria Bruaca (Ângela Leal/Isabel Teixeira) do folhetim Pantanal antigo viu seu amante e marido em um duelo que terminou com a morte de um deles. Ao longo da história, ela se envolveu com Alcides (Angelo Antônio/Juliano Cazarré) quando descobriu que Tenório (Antônio Pretrin/Murilo Benício) tinha uma segunda família em São Paulo. Quando o vilão descobre, decide castrar o peão.

O que aconteceu com Maria Bruaca no Pantanal antigo?

Maria Bruaca fica com Alcides no Pantanal antigo. Mas antes, a mãe de Guta (Luciene Adami/Julia Dalavia) enfrentará a fúria de Tenório, que decide castrar o peão após descobrir o caso.

Tudo começa quando a mulher descobre que Tenório mantém uma amante e filhos em São Paulo ao escutar uma conversa entre o marido e a filha. Em um primeiro momento ela fica desolada, mas logo decide se livrar do rótulo de Bruaca e se entrega à atração que sente por Alcides. Ao longo da trama, ela também se envolve brevemente com Levi (Leandro Lima).

Maria e Alcides continuarão se encontrando às escondidas até que Tenório descubra que sua mulher mantém um caso com o empregado da fazenda.

Furioso, Tenório arma um plano para se vingar do peão. O vilão embosca Alcides, amarra as mãos do funcionário e corta o órgão genital do rapaz. É mostrado apenas o grito de dor do amante de Maria Bruaca, a cara de assustada da mulher e a expressão de vilania nos olhos do pai de Guta. As imagens foram ao ar no capítulo 160 do folhetim.

Em seguida, são mostradas as mãos de Tenório cheias de sangue, enquanto o vilão dá risada e sua esposa chora desesperadamente. Em 1990, a cena rendeu um dos maiores picos de audiência da novela e repercutiu amplamente entre o público.

Ainda não se sabe se a cena será mantida no remake. “Eu confesso que já li até o capítulo 150, e a castração não está lá. Eu até corri com os capítulos para ver, porque eu também estou curioso para saber”, disse o ator em entrevista ao Notícias da TV. “Eu acho que vai ter”, completa.

Alcides mata Tenório

Mesmo após a vingança do vilão, o ex-funcionário da fazenda e Maria Bruaca continuam se encontrando. Haverá um duelo entre Alcides e Tenório, que termina com a morte do marido de Maria.

O peão conta com a ajuda de Zaquieu (João Aberto Pinheiro/Silvero Pereira) para derrotar o crápula. O personagem é apaixonado por Alcides e apesar do amor não correspondido, faz de tudo para ajudar o rapaz e ficar perto dele.

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o ex-mordomo distrai o vilão, que lhe dá um tiro. Aproveitando que o patrão está desatento, o amante de Maria Bruaca o acerta com uma lança. Tenório cai em um rio cheio de piranhas e é devorado.

Zaquieu é levado para um hospital em Campo Grande e sobrevive ao disparo. Enquanto isso, Maria Bruaca e Alcides vão embora do Pantanal e terminam a novela juntos. Apesar de torcer pela felicidade do amigo, Zaquieu fica triste quando descobre que o peão foi embora da região pantaneira.

