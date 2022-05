Madeleine vai voltar na novela Pantanal? Público cria teoria sobre retorno

Depois de um trágico acidente, o corpo de Madeleine desapareceu na novela Pantanal. Há quem diga que Madeleine vai voltar, mas se o remake da TV Globo seguir os passos exatos da obra de 1990, a personagem já fez sua despedida da trama. Porém, apesar de tudo, o público quer o retorno da personagem de qualquer jeito.

Madeleine vai voltar na novela Pantanal?

Não há nenhuma informação da Globo, ou da imprensa em geral, que indique que Madeleine vai voltar na novela Pantanal. Até agora, o que tudo sugere é que o autor Bruno Luperi resolveu manter o final que a personagem teve no folhetim da Manchete, de 1990.

Caso a produção da novela tenha em mente um retorno para a personagem de Karine Teles na trama das 21h, nada foi revelado até então. Mesmo assim, parte do público insiste em rever Madeleine no folhetim. A cena do acidente da personagem gerou muitos comentários nas redes sociais. Entre eles estão teorias, assim como reclamações: “eu ainda não me conformei com a morte da Madeleine. Todo mundo tinha que mandar e-mail para o SAC da globo reclamando, pedindo para ela voltar depois como a véia do rio”.

Entre as teorias que os telespectadores têm feito até o momento, a mais difundida é que Madeleine vai voltar ao ser salva pelo Velho do Rio – Este era o plano inicial do roteiro de 1990, que precisou ser modificado com o pedido da atriz Ítala Nandi de deixar a novela.

“Acho que Madeleine vai voltar nessa versão ainda”, afirmam alguns fãs. “Vou acreditar que Madeleine foi salva pelo velho do rio e vai voltar. Me arrepiei toda com a cena do avião”, disse outro. “Certeza que o véio vai cuidar da Madeleine, ela vai voltar”, afirmou um fã da atração.

Atriz se despediu da personagem

A atriz Karine Teles postou aquele textão de despedida no Instagram para agradecer o carinho do público com a personagem e o apoio da equipe durante a empreitada. Ela também citou Bruna Linzmeyer, atriz que viveu Madeleine na primeira fase do folhetim. Pelo tom da mensagem, que comenta sobre o encerramento de ciclos, a atriz não deu nenhuma pista da possibilidade de que Madeleine vai voltar a aparecer na trama.

“Pela primeira vez na minha vida de Instagram não tô dando conta de ler todas as mensagens que eu tô recebendo. Madeleine foi e ainda está sendo um turbilhão na minha vida. Muitas novas emoções. Muitas. Venho aqui agradecer demais o carinho de todo mundo comigo! Da equipe da novela, Papinha, Noa, Beta, André, Thomáz, Walter, Marie, Angra, Pedrinho, Alice, Bia e tantos outres… ao elenco, Camila Morgado, sem você Madeleine não seria Madeleine, Caco parceiro, Selma querida, Jesuíta amado, Alanis lindeza, Silvero geninho, Victoria amoreca, Marcos Palmeira, nem sei, Dira deslumbre e todo o elenco sensacional da novela, e às pessoas que assistem e se afetam de alguma forma, às que me escrevem”, agradeceu a atriz.

“Essa personagem chega ao fim e encerrar ciclos é tão importante quanto começá-los. Bruna, lembrarei da nossa Mad sempre com muito amor. Aquele das coisas primeiras. Sabemos o tanto de trabalho e afeto e dedicação, colocamos nela. Tô muito mexida e grata. Bora noix! Avante”, concluiu a famosa.

Como foi a morte de Madeleine

A morte de Madeleine acontece quando a personagem resolve que vai voltar ao Pantanal pela primeira vez em anos. A decisão acontece pouco depois de uma briga feia que ela tem com a irmã, Irma (Malu Rodrigues/Camila Morgado), que revela que foi para a cama com José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira).

Após descobrir que Gustavo (Gabriel Stauffer/Caco Ciocler) também seguiu em frente e está com outra, ela conversa com a mãe Mariana (Selma Egrei) e em seguida parte para o Mato Grosso do Sul. Porém, no caminho ela precisa lidar com um mau tempo que atrapalha, e muito, o trabalho do piloto.

Depois de muito tentar permanecer no ar, a aeronave cai e atinge a água. Tanto o corpo de Madeleine quanto o do piloto ficam desaparecidos e o avião é encontrado após uma semana do acidente. José Leôncio frisa a possibilidade de os corpos não aparecerem por conta da presença de muitas piranhas no rio.

Assista o que aconteceu:

