Marina e Diogo se separam na novela Mulheres Apaixonadas?

Marina e Diogo se separam ao longo de Mulheres Apaixonadas e ambos vão encontrar novos amores nos capítulos finais da novela. Depois de tentarem salvar o casamento, os personagens de Paloma Duarte e Rodrigo Santoro vão terminar, o que fará com que a moça finja estar grávida e até atente contra a própria vida.

O que acontece com Marina e Diogo na novela Mulheres Apaixonadas?

Depois de muitas brigas e idas e vindas em Mulheres Apaixonadas, Diogo decide mais uma vez colocar um ponto final na relação com Marina. O rapaz dirá que não aguenta mais viver desse jeito e que os dois precisam terminar a relação.

Marina não vai aceitar tão fácil perder o marido. Desesperada, a fotógrafa vai inventar que está grávida para tentar fazer com que Diogo mude de ideia. A cena vai ao ar no capítulo 101 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

"Marina, eu estava conversando com a sua mãe sobre o que nós falamos. A gente dar um tempo pra pensar melhor...", começa a dizer Diogo. "Tudo bem. Não vou pedir e implorar pra você ficar comigo. Você não quer mais. Até porque eu posso perfeitamente criar meu filho sem você", diz Marina.

Diogo fica espantado ao ouvir Marina falando sobre o assunto."Que filho?", questiona ele. "Ah, não contei, não? Notícia de última hora: eu fiz um exame de farmácia. Eu tô grávida", anuncia.

A estratégia de Marina não dará certo. Desolada com o fim do casamento, a fotógrafa tenta cometer suicídio e entra no mar à noite, sozinha.

Diogo é avisado por uma pessoa que passa pelo local que sua esposa está nadando no mar e, quando ela está prestes a se afogar, o rapaz chega para salvá-la.

O casal até reata o relacionamento depois do fatídico episódio, mas a união desanda mais uma vez. "Não dá pra ficar brigando toda hora por qualquer coisa igual está acontecendo, Marina. Não vale a pena continuar assim. Eu não estou feliz, e olha pra você... Você também não está feliz", diz o galã.

Marina segue chorando em silêncio enquanto Diogo diz que não quer que a relação se transforme em raiva e mágoa. "Se a gente não conseguiu salvar nosso casamento, pelo menos que a gente se salve. Eu e você", continua o rapaz.

Diogo então arruma suas coisas e vai para a casa de sua mãe. Os dois começam a chorar, emocionados, e se despedem. "Eu te amo", afirma Marina. "Eu amo você também, desse meu jeito, mas também é amor", responde o personagem de Rodrigo Santoro. Chega ao fim o casamento de Marina e Diogo.

Qual o final de Marina em Mulheres Apaixonadas?

Apesar de ficar com o coração partido após o fim do casamento com Diogo, Marina não ficará sozinha no final da novela. No capítulo 140 da trama, a fotógrafa é contratada para fazer uma sessão de fotos de Expedito (Rafael Calomeni) e um clima surge entre eles rapidamente.

Rafael, mesmo estando comprometido com Lorena (Susana Vieira), beija Marina alguns capítulos depois. Se sentindo culpado pela traição, o rapaz conta a verdade para a namorada e os dois rompem o relacionamento.

Muitos acreditam que Marina só se aproxima de Expedito para se vingar de Lorena, mas a moça acaba se apaixonando pelo rapaz de verdade.

No final da novela, o modelo é convidado para ir trabalhar em Nova York e assume o namoro com Marina. Já Diogo fica com Luciana (Camila Pitanga) - depois de um tempo nos Estados Unidos, o rapaz retorna ao Brasil para reencontrá-la. Os dois decidem viver juntos fora do Brasil.

