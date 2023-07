Raquel de Mulheres Apaixonadas: como está a Helena Ranaldi hoje?

Com personagens marcantes nas telinhas, a atriz Helena Ranaldi chama atenção ao aparecer em várias reprises na TV Globo e Viva nos últimos tempos, como A Favorita (2008 - 2009), Coração de Estudante (2002), Páginas da Vida (2006), Senhora do Destino (2004 - 2005) e agora Mulheres Apaixonadas (2003), que assumiu o Vale a Pena Ver de Novo. Porém, quando o assunto é novela inédita, há famosa não aparece em uma desde 2014. Veja como ela está hoje.

Idade e por onde anda a atriz Helena Ranaldi

Hoje aos 57 anos de idade, Helena Ranaldi continua trabalhando como atriz, mas longe da televisão e do mundo dos folhetins. Nos últimos anos, a famosa se dedicou ao teatro, cinema e algumas séries no streaming. O trabalho mais recente de Helena nos palcos foi a peça Cordel do Amor sem Fim, que contou com espetáculos em 2023, e agora vai virar filme, estrelado e produzido por ela.

Além de Cordel do Amor Sem fim - O filme, ao qual a atriz tem se dedicado recentemente, seus últimos trabalhos na frente das câmeras foram em projetos da Netflix e a Globoplay. Ela atuou em O Doutrinador - A Série e foi a personagem Leila na série Carcereiros, a esposa de um delegado desaparecido que esconde um segredo.

A última novela da atriz foi Em Família, de Manoel Carlos, gravada em 2014. Na trama, ela vivia Verônica, uma pianista e maestrina muito conhecida que já namorou o flautista Laerte (Gabriel Braga Nunes) e teve um relacionamento marcado por decepções e traições.

Na vida amorosa, a atriz tem um relacionamento de anos com o ator Daniel Alvim, de 49 anos. Eles estão juntos desde 2015 e a atriz se mudou para a casa do amado poucos meses depois que começaram a namorar. Daniel aparece bastante nas publicações da atriz no Instagram e eles criam juntos uma cachorrinha chamada Sofia.

Quem é o filho de Helena Ranaldi

Algo que chama a atenção do público nas redes sociais de Helena Ranaldi são as fotos de seu filho, Pedro Waddington. O garoto é considerado uma "cópia" da mãe e surpreende muita gente pela semelhança com a atriz. O rapaz de 25 anos é fruto do casamento de Helena com o diretor Ricardo Waddington, entre 1994 a 2004.

Pedro tem seguido os passos dos pais e trabalha no mundo da arte. Pedro se formou no curso técnico da Escola de Artes Célia Helena em 2019 e ainda não teve grandes projetos na atuação ou estreou em novelas. Já no campo da direção, ele ganhou mais espaço e trabalhou como assistente de direção nos filmes Os Penetras, Chacrinha: O Velho Guerreiro e na série Sob Pressão. Ele também dirigiu alguns episódios do Bela Cozinha, programa de Bela Gil, além de Em Casa com os Gil, entre outros projetos.

O que acontece com Raquel em Mulheres Apaixonadas?

Atual personagem de Helena Ranaldi em destaque nas telinhas, Raquel tem uma difícil e trágica história em Mulheres Apaixonadas. Quando começou a trabalhar na novela, Helena Ranaldi estava com 36 anos de idade. Ao longo do projeto, ela completou mais um ano de vida.

Professora de Educação Física na Escola Ribeiro Alves, Raquel sofre nas mãos do abusivo marido Marcos (Dan Stulbach), que é muito ciumento e violento e por isso transforma a vida da mulher em um inferno. Durante a trama, ela se aproxima do aluno Fred (Pedro Furtado), e acaba em uma relação com o jovem, o que deixa a mãe dele, Eleonora (Joana Medeiros), possessa de raiva. Apesar dos obstáculos, como a idade e o marido de Raquel, professora e aluno acabam ficando juntos na trama, mas não por muito tempo.

O final da novela Mulheres Apaixonadas é marcado pela morte de Fred, que é sequestrado por Marcos e ao tentar tomar a direção do carro em que é mantido refém, acaba sofrendo um grave acidente. Após a perda do amado, Raquel revela nas cenas finais da novela que está grávida e sempre terá o bebê como lembrança do rapaz.

