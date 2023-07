Marina e Diogo têm filho em Mulheres Apaixonadas?

Marina e Diogo tentam ter um filho na novela Mulheres Apaixonadas, mas a moça sobre um aborto espontâneo e perde a criança. O médico avisa que a personagem poderá engravidar outras vezes, mas o relacionamento do casal começará a entrar mais ainda em crise.

O que acontece com Marina e Diogo em Mulheres Apaixonadas?

Marina vai perder o bebê após ter uma grave hemorragia. A esposa de Diogo será levada às pressas para o hospital, onde é consolada pelo marido. Apesar da moça não ter ficado com nenhum problema de saúde por conta do aborto, ela e o esposo não vão mais ter filhos. O casamento dos Marina e Diogo, que sempre esteve em crise, começará a ficar ainda pior mais adiante na novela.

Por volta do capítulo 100 da exibição original de Mulheres Apaixonadas, Diogo pede um tempo para Marina após dezenas de brigas. A mulher não só não aceita a separação, como mente para o marido e diz estar grávida. "Tudo bem. Não vou pedir e implorar pra você ficar comigo. Você não quer mais. Até porque eu posso perfeitamente criar meu filho sem você", diz ela quando o rapaz fala sobre o divórcio.

Diogo fica incrédulo com a notícia, mas logo descobre que tudo não passa de uma mentira de sua esposa. Até porque Marina tenta cometer suicídio quando percebe que o casamento não tem mais salvação.

Sendo assim, Marina e Diogo não tem filho na novela Mulheres Apaixonadas. Marina e Diogo, inclusive, se separam de vez por volta do capítulo 125 e terminam a trama ao lado de outras pessoas.

Veja: O que acontece com Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

Marina fica com quem no final da novela Mulheres Apaixonadas?

Marina ficará na fossa após a separação de Diogo, não só por perder o marido mas por não conseguir ter os filhos que desejava. Apesar da situação, ela encontrará um novo amor na reta final do folhetim.

A fotógrafa será chamada para fazer um trabalho com Expedito (Rafael Calomeni), rapaz que começou a trilhar a carreira de modelo graças a namorada Lorena (Susana Vieira). Os dois começam a se aproximar, e o jovem trai sua amada com Marina.

Apesar de ter gostado de ficar com a fotógrafa, o galã se sentirá culpado e contará a verdade para Lorena, que ficará extremamente magoada com o jovem.

Depois do fim do relacionamento com Lorena, Expedito fica com Marina. Apesar de já ter sofrido com um término conturbado antes, a fotógrafa continua com um temperamento explosivo e ciumento, mas o casal fica junto no final.

Já Diogo curte a vida de solteiro por um tempo e vai para os Estados Unidos - o personagem foi viajar na novela já que Rodrigo Santoro foi escalado para seu primeiro filme em Hollywood, "As Panteras Detonando" (2003).

O rapaz volta ao Brasil depois de um tempo para reencontrar Luciana (Camila Pitanga), seu grande amor. Os dois ficam juntos no final e decidem se mudar para fora do país.

A reprise de Mulheres Apaixonadas é exibida de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília, logo após a Sessão da Tarde.

Veja: O que acontece com Gracinha e Cláudio em Mulheres Apaixonadas?