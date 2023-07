O que acontece com Gracinha e Cláudio em Mulheres Apaixonadas?

Jovem segue com a gravidez, mas não fica com o pai de sua filha

Gracinha e Cláudio se envolvem na novela Mulheres Apaixonadas após o personagem interpretado por Erik Marmo viver uma crise no relacionamento com Edwiges (Carolina Dieckmann). A moça vivida por Carol Castro, no entanto, engravida do rapaz e também passa a ser rejeitada pela família dele.

Gracinha e Cláudio ficam juntos em Mulheres Apaixonadas?

Gracinha é filha de Orlando (Caco Baresi) e Celeste (Sheila Mattos), empregada da casa de Marta e Onofre Moretti (Serafim Gonzales). A jovem mantém uma relação bastante próxima da ricaça, que trata a garota como se fosse sua filha.

Cláudio vive um relacionamento desaprovado por sua família com Edwiges, já que a jovem tem origem humilde. Além da reprovação, o rapaz também precisa lidar com o fato de que a namorada só quer perder a virgindade depois do casamento, já que não se sente pronta para ter a primeira relação sexual.

Com o relacionamento em crise, Cláudio começa a se aproximar da filha de Celeste, com quem tem um caso. Os dois se beijam pela primeira vez no capítulo 84 da trama, quando rapaz entra sem camisa no quarto onde Gracinha está dormindo. "Me dá um beijo", diz a jovem. Sem pudor, o rapaz trai a namorada.

Cláudio e Gracinha passam a noite juntos, e a personagem de Carol Castro engravida no capítulo 120. "Muito bem, estou grávida sim, vai fazer o que?", diz ela após ser questionada pelo rapaz. O personagem de Erik Marmo fica transtornado pois quer ser honesto com Edwiges, que pensa que o namorado a traiu apenas uma vez.

A gestação de Gracinha desconfiança em Marta, que acusa a jovem de dar o golpe da barriga e começa a humilhá-la dezenas de vezes. A moça ficará surpresa quando a própria Edwiges começar a apoiá-la, dizendo que ela não precisa fazer um aborto se não quiser e que irá ajudá-la a criar o filho.

Na reta final da trama, Gracinha descobre que está grávida de uma menina, mas recebe uma resposta ríspida de Marta ao revelar a novidade. "Ainda bem, assim não vai carregar o nome do meu filho", diz a ricaça.

Na época da exibição da trama, a personagem foi bastante rejeitada pelo público que torcia para que Cláudio e Edwiges ficassem juntos. Ao Gshow, em junho desse ano, a atriz revelou que foi xingada nas ruas. "É uma viagem no tempo! Eu não tinha muita noção na época do quanto a Gracinha foi um 'acontecimento'. Eu lembro de ser xingada e de muita gente me reconhecendo nas ruas…", disse.

Cláudio fica com quem no final da novela?

Cláudio fica com Edwiges no final da novela Mulheres Apaixonadas. O casal supera as dificuldades e reata de vez no capítulo 181 da exibição original da trama de Manoel Carlos.

Depois de pedir sua amada em casamento, Edwiges conta a novidade para seus pais e revela que os dois vão passar um tempo fora do país. "É da igreja pro hotel e hotel pro aeroporto", diz a jovem. "E a lua de mel, posso saber para onde vocês vão?", questiona Ana (Regina Braga). "Nova York", responde a loira, cheia de empolgação.

O casamento de Cláúdio e Edwiges acontece no penúltimo capítulo de Mulheres Apaixonadas. A noiva é levada até o altar por Argemiro (Umberto Magnani), apesar do olhar de desgosto de Marta. "Eu te entrego a minha vida, rapaz", diz o patriarca. "Agora ela é minha vida também", responde o noivo.

Depois de receberem a benção do padre, os dois se beijam para selar a união. Quem também está presente na igreja é Gracinha, que assiste ao casamento com cara de tristeza. Marta confronta a mãe de seu neto ao ver que ela está no local: "o que você veio fazer aqui? Veio estragar o casamento do meu filho?". A jovem afirma que só veio falar sobre o resultado do ultrassom e que o bebê é uma menina.

Já Edwiges e Cláudio vão para o hotel. A loira finalmente se entrega ao marido durante a noite de núpcias e perde a virgindade.

