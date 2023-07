O que acontece com Paulinha em Mulheres Apaixonadas?

Em Mulheres Apaixonadas,Paulinha, vivida por Roberta Gualda, é uma adolescente problemática que faz o pai Oswaldo (Tião D'Ávila) passar por várias humilhações por ser pobre. A jovem também é homofóbica e persegue Rafaela (Alinne Moraes) e Clara (Paula Picarelli) por não aceitar o namoro das garotas.

O que Paulinha faz em Mulheres Apaixonadas?

A estudante passa boa parte da novela escondendo que é filha do porteiro do colégio por sentir vergonha da profissão do patriarca. A baixa condição financeira do humilde trabalhador faz com que Paulinha rejeite e humilhe Oswaldo por ele não poder lhe dar o que ela quer. A adolescente sonha em reencontrar a mãe Nair (Renata Mello), pois acredita que a mulher é rica.

A jovem mantém rivalidades na escola onde estuda. Paulinha vive brigando com Rodrigo (Leonardo Miggiorin), além de sempre encontrar uma maneira de humilhar publicamente Clara e Rafaela, que namoram. A adolescente também inferniza Santana (Vera Holtz), professora que luta contra o alcoolismo.

A situação piora quando a tia com quem Paulinha mora se muda e ela é obrigada a viver com o pai em um quartinho nos fundos da escola. Como solução, o porteiro constrói um quarto para a filha em cima da casa de Ana. Ela também avisa ao pai que "vai cair fora o mais rápido possível daquela casa pobre".

No entanto, a personagem vai se frustrar ainda mais quando no capítulo 181 - exibição original de Mulheres Apaixonadas -, quando Nair finalmente voltar para ver a filha. Paulinha descobre que a mãe não é rica como ela imaginava. "Como pode gostar de mim e me chamar de mãe depois do que eu fiz? Você deve ter raiva, pena...", diz a mulher enquanto chora. A jovem nega e trata a mãe com carinho, mas apenas por estar interessada em sua suposta fortuna.

"Eu sei que você saiu daqui para se casar com o seu patrão, o dono da fábrica onde você trabalhava", diz Paulinha sorrindo. "Ele não casou comigo. Ele nunca se separou da mulher e dos filhos. Esses anos todos eu fui amante. E ele morreu, três meses já", revela.

A adolescente questiona se o empresário deixou algum bem para Nair, mas ela nega. "A mulher e os filhos ficaram com tudo. Eles apareceram lá no apartamento em que eu morava e me colocaram pra fora. Eu saí com a roupa do corpo", responde. Decepcionada por descobrir a mãe é pobre, Paulinha começa a humilhar a ex-esposa de seu pai.

Qual o final da personagem em Mulheres Apaixonadas?

O final de Paulinha em Mulheres Apaixonadas é de redenção. Depois de rejeitar a mãe em um primeiro momento, a adolescente começa a se reconciliar com os pais, principalmente Oswaldo, a quem tanto ofendeu.

A jovem também fará as pazes com Rodrigo depois de passar tanto tempo se desentendendo com o garoto. No capítulo 178, os dois se beijam pela primeira vez.

No último capítulo da trama, Paulinha ganha uma medalha durante a formatura do ERA por ter a maior nota da turma. Helena (Christiane Torloni) chama ao palco os pais da garota e os três posam juntos para uma foto, selando o final feliz.

