Com a chegada de Bridgerton no catálogo da Netflix, a procura pelos melhores filmes de época aumentou. Poder conhecer um pouco do passado, fazendo uma viagem no tempo é uma das vantagens desse tipo de filme.

Os figurinos incríveis, castelos, paisagens e bailes formam uma atmosfera encantadora. Assim, os filmes que se passam em séculos passados são ótimas opções para um dia de lazer e entretenimento.

Por isso, fizemos uma seleção dos melhores filmes de época para você montar uma lista de produção e se divertir bastante. Além disso, você pode fazer uma viagem para o passado por meio dessas produções incríveis. Melhores filmes de época A nossa lista traz diversos filmes com personagens fortes, figurino incrível e produção visual impecável. Esses títulos podem ser encontrados nos streamings, como Netflix, Globoplay, Prime Video, Telecine Play e mais. Confira a lista com os melhores filmes de época que preparamos para você: As Sufragistas Para começar, um filme do século passado que traz mulheres fortes como as personagens principais. O filme conta a história de um grupo de ativistas que decide lutar para conquistar o direito ao voto. O filme foi lançado em 2015 e conta com a atuação de Meryl Streep. É um título para quem gosta de filmes com conteúdo político e social. Orgulho e Preconceito Se você curtiu a série Bridgerton, é bem provável que você vai gostar desse filme. Baseado no romance de Jane Austen, o filme Orgulho e Preconceito é um dos melhores filmes de época para você assistir. Em resumo, a história traz a vida das irmãs Bennet (Elizabeth), Jane, Lydia, Mary e Kitty. As irmãs cresceram com sua mãe e seu principal foco era que as irmãs arrumassem um marido para garantir o futuro delas. Porém, os planos de Elizabeth são bem diferentes e ela se aproxima do sr. Darcy. Os dois possuem constantes discussões, mas, acabam se apaixonando. Lançado em 2006, o filme tem Keira Knightley, Matthew Macfadyen e Rosamund Pike em seu elenco. A Favorita Assim como Bridgerton, essa produção traz figurinos e produção visual incríveis. O filme, lançado em 2019, ganhou um Oscar de Melhor Atriz e teve outras diversas indicações. A Duquesa de Marlborough é uma influente conselheira da Rainha Ana e tem o seu cargo ameaçado pela chegada de Abigail, que, então, torna-se a preferida da Rainha. Você vai se encantar com as atuações da série e a produção dos figurinos. Um Final de Semana em Hyde Park O filme conta a história do romance de Franklin D. Roosevelt, Presidente norte-americano, e sua prima, Margaret Suckley, em 1939. Apesar de ser uma produção que remete ao século passado, o figurino e a escolha dos cenários nos levam a uma viagem pelo tempo. Harriet Mais um filme com mulheres fortes protagonizando a produção. Harriet conta a história de Harriet Tubman, uma mulher negra que conseguiu escapar da escravidão. Então, ela decide ajudar a fuga de outros escravos durante a Guerra Civil, em 1849. O filme causou muita polêmica quando boatos de que uma mulher branca, Julia Roberts, interpretaria Harriet nos cinemas. Apesar dos rumores, a protagonista é uma mulher negra, Cynthia Evro. O filme foi lançado em 2020. A Época da Inocência Lançado em 1993, o filme é um drama de época e é um dos melhores filmes de época para assistir na Netflix. A trama gira em torno de um homem noivo de uma mulher culta e adequada para ele, de acordo com os padrões da sociedade, mas, tudo muda quando a bela prima reaparece. Desejo e Reparação O drama conta a história de uma família que vê uma mentira da irmã mais nova, Briony, destruir um casal, levando o seu cunhado para a prisão. Mas, na Segunda Guerra Mundial, os caminhos do casal se cruzam. Então, nasce uma nova esperança. O filme foi lançado em 2008 e levou algumas indicações ao Oscar.

Os Miseráveis

Mas é claro que não poderíamos deixar de citar um dos melhores filmes de época e um dos mais premiados, Os Miseráveis. A adaptação do romance de Victor Hugo é brilhante e apaixonante. Um musical completo com a presença de Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russel Crowe e mais.

Adoráveis Mulheres

O filme lançado em 2020 conta a história das irmãs March, que vivam na Nova Inglaterra no de 1860. A produção é baseada em um livro, chamado de Mulherzinhas. Apesar de basear-se no livro, o filme dá mais atenção à vida adulta das irmãs.

Assim, você já tem uma lista completa dos melhores filmes de época para assistir enquanto a segunda temporada de Bridgerton não chegar na Netflix. São diversos títulos para todos os gostos. Mas, se você ainda não assistiu Bridgerton, confira tudo sobre a nova série da Netflix aqui.