Friends saiu do catálogo da Netflix, mas, o estilo das personagens ainda trazem inspirações. Os melhores looks de Monica de Friends é a prova disso.

Já falamos sobre o estilo da personagem Rachel, que é mais fashionista e ligada à moda. Agora, é a vez de conhecer melhor o estilo de Monica Geller.

Assim, você poderá se inspirar nos looks da personagem da série e copiá-los no seu dia a dia. Conheça mais sobre o estilo de Monica de Friends.

Melhores looks de Monica em Friends

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os looks de Monica de Friends são a representação perfeita do que foram os anos 90. Muito jeans, camisas largas e tênis branco. Essa combinação era bem a cara da personagem.

Apesar disso, os melhores looks de Monica de Friends também incluam algumas peças bem sensuais, mais maduras e com costura mais elegante, mostrando, assim, a evolução da personagem ao longo da série.

Jeans: o melhor aliado

Monica Geller, nas primeiras temporadas, sempre apostava em jeans e camisetas básicas. A cintura alta também era uma escolha recorrente para a personagem.

Além disso, Mon sempre apostava em tênis branco, que era febre anos 90. Calças com lavagem mais clara ornavam bem com esse modelo de tênis.

Outra peça que está presente nas primeiras temporadas no guarda-roupa de Monica é camisa larga e jeans. Como atualmente chamamos de “camisa do namorado”, o camisão é uma aposta constante da personagem.

Assim, ela imprimia um estilo mais despojado e jovem que combinava bem com a turma e a fase da vida a qual estava vivendo. Um estilo mais básico.

Para deixar o look mais charmoso e sexy, a personagem dava um nó nas camisas largas, valorizando a silhueta do corpo e deixando a cintura alta do jeans mais aparente.

Esses looks são bastante atemporais e é comum encontrarmos peças em nossos guarda-roupas que deixem o estilo bem similar ao de Monica. Isso porque o jeans é uma peça que você pode usar em diversas ocasiões e é uma peça atemporal.

Melhores looks de Monica: o preto básico

O preto básico era uma aposta constante da personagem, principalmente em ocasiões como encontros, jantares e shows. O guarda-roupa de Monica tinham peças pretas incríveis.

Ao longo da série, você encontra diversos looks de Monica que têm como base, o preto. Assim, o estilo da personagem tem essa cor muito presente na sua paleta, desdobrando mais combinações.

Vestidos de Monica Geller

Outra aposta do figurino de Monica Geller é a escolha dos vestidos. Quando está amadurecendo, Monica vai deixando o jeans para trás, apostando em looks mais sensuais.

Os melhores looks de Monica de Friends incluem vestidos mais colados, mais maduros. Ainda básicos, sem muitos detalhes ou mistura de cores e estampas.

Uma peça que também entrou ao longo das temporadas na série foi a bota. Monica apostava em pares de botas incríveis, combinando com os seus vestidos.

Quando apostava em vestidos mais estampados, mantinha as cores mais sóbrias. Assim, as estampas apareciam raramente, mas sempre mantendo a paleta da personagem.

O estilo da personagem era repleto de vestidos mais colados, que valorizavam o corpo, deixando-a mais sensual e madura. Decotes e alças eram bastante vistas em seus looks.

Assim, os vestidos de Monica Geller nos inspiram bastante. Apesar de serem mais básicos, eles têm um charme especial em seu corte, deixando o estilo mais elegante e sofisticado.

Os acessórios

Para dar um up nos looks mais básicos, Mon estava sempre com acessórios deslumbrantes. Brincos, relógios e colares faziam parte do seu estilo.

Então, o estilo de Monica Geller é um estilo atemporal. Por trazer looks mais básicos e mais versáteis, como o jeans, você pode se inspirar nos dias de hoje para montar os seus looks.

Assim, o estilo de Monica Geller é incrível e apaixonante. As peças mais confortáveis podem ser apostas para o dia a dia, assim como os vestidos, combinados com jaquetas podem ser bem versáteis.

Agora que você já se inspirou com os melhores looks de Monica de Friends, que tal relembrar um pouco dos melhores momentos da série? Saiba também como assistir à série, agora que ela saiu do catálogo da Netflix.