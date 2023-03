Votação: quais as melhores novelas da Globo desde 2000

Opine sobre quais as melhores novelas da Globo desde 2000 entre as maiores audiências do canal - Foto: Reprodução/Globo

Maior produtora de folhetins da TV brasileira, a Globo tem diversos títulos que fizeram muito sucesso nas últimas décadas e são lembradas até hoje. Quais são as melhores entre elas? O DCI separou uma lista com novelas da Globo que vão desde os anos 2000, usando como critério algumas das melhores audiências dos últimos tempos, e quer saber sua opinião sobre quem vence essa briga difícil!

Senhora do Destino - melhores novelas da Globo desde 2000

De Aguinaldo Silva, Senhora do Destino é uma das mais bem sucedidas novelas da Globo nos anos 2000. O folhetim conseguiu uma média de 50,4 pontos em sua primeira exibição, segundo o Notícias da TV, e já ganhou algumas reprises desde então nas telinhas da emissora e também no Viva. A trama teve 221 capítulos, que foram ao ar na extinta faixa das 20h00 de junho de 2004 a março de 2005.

A história do folhetim gira em torno de Maria do Carmo, papel de Susana Vieira, uma mulher batalhadora e corajosa que tem sua filha mais nova roubada ainda bebê e que nunca desistiu de procurar pela menina.

A trama se dividiu em duas fases, na primeira, ela é apresentada ainda jovem com seus cinco filhos após ser abandonada pelo marido. Ao viajar para o Rio de Janeiro, ela é enganada por Nazaré (Adriana Esteves/Renata Sorrah), que rouba Lindalva. Mais de duas décadas se passam e Lidalva agora é Isabel, sem saber o mínimo sobre sua verdadeira identidade. Porém, o destino coloca mãe e filha no mesmo caminho novamente.

Celebridade - melhores novelas da Globo desde 2000

De Gilberto Braga, Celebridade foi exibida entre outubro de 2003 e junho de 2004 e contou com uma grande audiência em seus 221 capítulos na faixa das 20h00. A trama conquistou uma média de audiência de 49 logo em sua estreia e chegou até a ter picos de 64 pontos em seu último capítulo, de acordo com o Na Telinha.

A trama segue a rivalidade de Maria Clara Diniz (Malu Mader), ex-modelo e bem sucedida dona de uma produtora, e a invejosa Laura Prudente da Costa (Cláudia Abreu), que se aproxima da moça com más intenções. A surra que Maria Clara deu em Laura no final da trama rendeu recorde de audiência. Na época, o UOL noticiou uma média de 58 pontos para o capítulo.

América é um dos sucessos entre as novelas da Globo

América foi um dos maiores sucessos da carreira da autora Gloria Perez e somou uma média geral de 49 pontos, segundo o TV Pop. A exibição original foi entre março e novembro de 2005, o que totalizou 203 capítulos. Na época, já existia a faixa das 21h00, que permanece na emissora até hoje.

A história dramática mostra a história de amor de Sol (Deborah Secco) e Tião (Murilo Benício). A moça tem um sonho de infância de morar nos Estados Unidos a partir de uma visão idealizada que lá terá uma vida melhor. Tião é um campeão de rodeios que vive feliz ao lado de Sol, até que a jovem pobre revela que vai viajar ilegalmente para os Estados Unidos. Eles se separaram e Sol passa a viver altos e baixos para realizar seu sonho.

Avenida Brasil - melhores novelas da Globo desde 2000

Avenida Brasil foi exibida entre março e outubro de 2012 e é uma das maiores obras do currículo de João Emanuel Carneiro. O folhetim foi ao ar na faixa das 21h e contou com 179 capítulos no total. A novela foi um sucesso de parar o país e atingiu 50,9 pontos de audiência em sua último capítulo, com picos de 53,8, de acordo com o UOL.

A trama icônica e ainda lembrada por muita gente mostra a história de Rita (Mel Maia/Débora Falabella), que sofreu nas mãos da madrasta quando menina e foi abandonada pela vilã Carminha (Adriana Esteves) em um lixão após a megera armar para o pai da garota, Genésio (Tony Ramos).

Anos se passam e Rita retorna com um novo nome, Nina. Ela se torna uma chef de cozinha de primeira e se infiltra na casa de Carminha, que a contrata sem reconhece-la e mal espera pela vingança que bate na porta.

Laços de Família

Laços de Família é uma das novelas da Globo mais aclamadas da carreira do autor Manoel Carlos. Os 209 capítulos foram exibidos na faixa das 21h de junho de 2000 a fevereiro de 2001 e foi um sucesso. O folhetim teve 45 pontos média de audiência, alcançando surpreendentes 60 pontos no último capítulo, com picos de até 68, segundo o TV História.

A história marcante trouxe três personagens centrais, Helena (Vera Fischer), uma empresária de 45 anos de idade, o médico Edu (Reynaldo Gianecchini), 20 anos mais novo e que se envolve com a mulher, e Camila (Carolina Dieckmann), filha de Helena. A trama segue o romance improvável entre a empresária e o médico e depois a realidade da jovem, que descobre uma grave doença e também afeta o romance da mãe.

O Clone

Outro sucesso de Gloria Perez entre as novelas da Globo, O Clone foi sucesso em sua exibição original entre outubro de 2001 e junho de 2002 e também ganhou outras reprises ao longo do caminho. Exibida na antiga faixa das 20h30, os 221 capítulos da trama renderam uma média de 47 pontos, de acordo com o Notícias da TV.

O Clone traz ficção científica, romance, drama e mistério em uma história que mescla a cultura muçulmana e uma história de clonagem humana. Tudo acontece quando sem permissão de Deusa (Adriana Lessa), o cientista Albieri (Juca de Oliveira) usa a inseminação artificial da mulher para fazer um experimento.

Tudo dá certo e ele acaba clonando Lucas (Murilo Benício), que perdeu o irmão gêmeo Diogo. Ao mesmo tempo, Lucas lida com um amor proibido pela bela Jade (Giovanna Antonelli), presa às regras de sua família religião.

Relembre a icônica abertura da novela:

Paraíso Tropical | melhores novelas da Globo

Paraíso Tropical foi exibida na faixa das 21h00 entre março e setembro de 2007, totalizando 179 capítulos. De Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a trama conquistou 43 pontos de média e chegou a bater 55 pontos em seu último capítulo, segundo o Notícias da TV.

Com Fábio Assunção, Alessandra Negrini, Wagner Moura e Camila Pitanga entre os protagonistas, a trama mostrava a rivalidade de duas irmãs, as gêmeas Paula e Taís. Uma delas, Paula, é boa e se apaixona por Daniel (Assunção), já a outra, Taís, é ambiciosa e mau-caráter e tenta destruir a relação da irmã. Para piorar, Olavo (Moura) também tenta fazer de tudo para derrubar Daniel.

A Favorita

A Favorita é outra entre as novelas da Globo do autor João Emanuel Carneiro que fez sucesso nos anos 2000. A exibição foi na faixa das 21h00, entre junho de 2008 e janeiro de 2009, o que totalizou 197 capítulos. O folhetim conquistou 39.4 pontos de média geral, segundo o Terra, e ficou com 48 pontos em seu último capítulo, de acordo com a Folha de São Paulo.

A trama de A Favorita seguia a rivalidade de Donatela (Claudia Raia) e Flora (Patricia Pillar). As duas já foram uma dupla e grandes nomes na música, mas se separaram depois que se envolveram nos relacionamentos com Marcelo (Flavio Tolezani) e Dodi (Murilo Benício).

Anos depois, Flora então é presa acusada de matar Marcelo, que era marido de Donatela e seu amante. No entanto, ela afirma que é inocente. Mais décadas se passam e a moça sai da cadeia. Ela busca mostrar que é inocente e que Donatela é a verdadeira assassina.

Alma Gêmea

Alma Gêmea é a única na lista que não foi exibida no horário nobre da emissora. As novelas da Globo da faixa das 21h00 ou extinta 20h30 são as que costumam ter maior audiência, mas Alma Gêmea, mesmo sendo uma produção das 18h, fez bonito e entrou para os sucessos dos anos 2000 do canal, entrando assim para o critério usado na seleção.

Exibida entre junho de 2005 e março de 2006, o folhetim de Walcyr Carrasco conquistou 38 pontos de média e se tornou a novela mais vista do horário das 18h00 daquela década, segundo o Na Telinha.

Alma Gêmea tem duas fases. Na primeira, o amor do botânico Rafael (Eduardo Moscovis) pela bailarina Luna (Liliana Castro) é o foco. O problema é que por inveja, a prima de Luna, Cristina (Flávia Alessandra), arma contra a mocinha, que acaba morrendo.

Rafael perde o chão e se torna um homem amargo. Anos se passam e Rafael conhece Serena (Priscila Fantin), uma moça que foi criada em uma aldeia, por ser filha de indígena com um garimpeiro, e passa a trabalhar na mansão do botânico como empregada. O que ele não esperava é que a jovem fosse a reencarnação de seu grande amor.

Império - melhores novelas da Globo desde 2000

Império é a mais recente entre as novelas da Globo que aparecem na lista. O folhetim de Aguinaldo Silva foi exibido entre julho de 2014 e março de 2015, na faixa das 21h00. A média geral foi de 33 pontos, enquanto conquistou 46 em seu capítulo final, de acordo com O Globo.

A produção contou com 203 capítulos e trouxe o marcante protagonista Comendador, vivido por Chay Suede e Alexandre Nero em diferentes fases. A trama seguia a história do pernambucano, que se tornou o rei das joias e deixou um legado para família Medeiros. O comendador tenta manter sua vida pessoal e profissional nos eixos, mas é alvo de um grande inimigo misterioso.

