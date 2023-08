Micael Borges esteve no filme ’Cidade de Deus’ aos 14 anos; relembre

O ator Micael Borges, 34, que retorna às novelas em "Fuzuê", esteve no filme "Cidade de Deus" quando tinha apenas 14 anos de idade. Esse foi um de seus primeiros trabalhos como ator, bem antes de ganhar grande reconhecimento nacional ao ser um dos protagonistas de "Rebelde".

Micael Borges fez Cidade de Deus?

O carioca interpretou o personagem um dos garotos da turma da Caixa Baixa no filme Cidade de Deus, lançado em 2002. Na época, o ator tinha apenas 14 anos de idade e começava a dar os primeiros passos de sua trajetória artística.

O menino recebia o nome de Caixa Baixa já que assim eram chamadas as crianças que eram pegas roubando e tinham que escolher entre levar um tiro na mão ou no pé como forma de punição. O ator também esteve em um episódio de "Cidade dos Homens" (2002), seriado derivado do filme.

Em 2006, Micael entrou para o elenco de "Malhação" como Zeca, além de ter participado da temporada de 2009 da novela adolescente.

O reconhecimento chegou para o ator de fato quando ele interpretou Pedro na versão brasileira de "Rebelde", um dos personagens principais. Junto aos outros cinco protagonistas, saiu em turnê por todo o Brasil apresentando as músicas da novela.

O ator participou do reality show "Dancing Brasil", em 2017, antes de retornar às telinhas. Seu último trabalho na Globo foi em 2018, quando interpretou Lalá em "O Tempo Não Para". O famoso assinou com a Netflix no ano passado para fazer parte do elenco da série musical "Só Se For Por Amor". Já no cinema, Micael Borges esteve nos filmes "Irmãos de Fé" (2004), "Carnaval" (2021) e "Moscow" (2021).

Micael Borges também é músico e já lançou vários trabalhos como cantor. A faixa mais recente divulgada por ele é "Real", que está disponível na plataforma de streaming. O famoso também já lançou três EP's, "Qual É o Andar da Felicidade?" (2014), "Remixes" (2014) e "Pra Elas" (2016).

Micael retorna às novelas da Globo a partir de 14 de agosto com a novela Fuzuê. O personagem é uma das pontas do triângulo amoroso entre Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro), já que vive uma relação de idas e vindas com a protagonista.

O rapaz mora com o pai, Domingos (Deo Garcez), seu grande incentivador, e trabalha como motorista de aplicativo, mas aspira ser um cantor de música sertaneja, sua grande paixão. É mulherengo, mas não desiste de tentar conquistar o coração de Luna.

Quem é a esposa de Micael?

Micael Borges é casado Heloisy Oliveira há quase dez anos. O casal tem um filho, Zion, que nasceu em janeiro de 2014, e hoje está com 9 anos de idade.

A influenciadora digital e o ator se conheciam há apenas seis meses quando ela engravidou. Apesar de já ter vontade de ser pai naquela época, a gravidez foi um susto por conta do pouco tempo de relacionamento.

Em 2020, Heloisy expôs em seus stories que o casal atravessou uma fase ruim após ela descobrir que foi traída. A esposa de Micael Borges começou falando que sua intenção não era expor sua história e de outra pessoa, mas que até teve pesadelos com histórias que leu e se sensibilizou de mães com crianças pequenas ou gestantes que sofreram ou sofrem com traições.

"Quero falar para vocês, que não estão sozinhas! Quero que, de uma certa forma, nós, mulheres, nos unam neste momento difícil, que machuca e acaba com o nosso psicológico", disse. Essa foi a única vez que a influenciadora falou sobre o assunto. O ator também não se pronunciou.

