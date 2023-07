Fernanda Rodrigues volta às novelas com Fuzuê após 3 anos fora da TV

Longe dos folhetins há três anos, a atriz Fernanda Rodrigues retorna às telinhas com a novela Fuzuê para interpretar a divertida e expansiva Alícia. Em papo com a imprensa em coletiva nesta segunda-feira, 24 de julho, a famosa contou que está muito feliz com o novo trabalho e classifica a personagem como diferente de tudo o que já fez até hoje.

Quem Fernanda Rodrigues vai interpretar na novela Fuzuê

Alícia de Braga e Silva será filha de Nero (Edson Celulari) na novela de Gustavo Reiz, dono da loja Fuzuê, que serve de palco central para a trama do folhetim das 7. A produção marcará a vigésima novela da carreira de Fernanda Rodrigues, que está longe das telinhas desde 2018, quando interpretou Fabiana de Sá em O Outro lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco.

A atriz contou na coletiva de imprensa desta segunda que sua personagem misturará um pouco de drama com humor, mas será muito leve e divertida. A história da personagem mostrará que ela é uma viciada no mundo virtual e não consegue sair das redes sociais, o que é bastante diferente da personalidade da carioca, que não é tão conectada como a mulher que interpreta em Fuzuê.

"A Alícia tem muitas camadas (...) E é muito legal abordar esse assunto porque é muito comum hoje em dia", opinou a famosa, que completou ao explicar que sua personagem é um pouco sem noção, erra muito e irrita as pessoas a sua volta por estar sempre com a cara no celular. "É super diferente de tudo que já fiz na vida", finalizou.

Fernanda Rodrigues disse também que está muito feliz com o trabalho no projeto e tem se divertido nas gravações com o elenco. No núcleo da personagem, além de seu pai, o ex-feirante Nero, aparecerão também os irmãos Miguel (Nicolas Prattes), que se envolverá em um triângulo amoroso com a protagonista Luna (Giovana Cordeiro), e Francisco (Michel Joelsas). Ela trabalha na Fuzuê ao lado do pai e é garota-propaganda do empreendimento, mas sonha em "gourmetizar" o lugar para poder abandonar a imagem de herdeira "bagaceira".

Além disso, ela será casada na novela Fuzuê com Claudio (Douglas Silva), um homem alegre e que embarca nas doideiras que a esposa gosta de inventar. O casal tem uma filha, a pequena Valentina, que é interpretada por Maria Flor Samarão, filha de Douglas Silva na vida real, que estreia em sua primeira novela.

Leia também - História da novela Fuzuê: o enredo da substituta de Vai na Fé