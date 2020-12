Missa do Galo 2020: onde assistir e horário da celebração do Papa

O Papa Francisco celebrará neste dia 24 de dezembro, a tradicional “Missa do Galo 2020”, diretamente do Vaticano. No Brasil, a liturgia começará às 19h30 (Horário de Brasília), para que as poucas pessoas convidadas possam voltar para casa a tempo para observar o toque de recolher das 22h na Itália.

Devido ao toque de recolher que na Itália começa às 22h, a Missa do Pontífice na Basílica de São Pedro será celebrada às 19h30 na frente de alguns fiéis em uma das absides da basílica, e não no altar central.

A reunião íntima estará em total contraste com as cerimônias solenes dos anos anteriores, com o Papa cercado por crianças carregando oferendas ao menino Jesus.

A Praça de São Pedro, que normalmente ficaria lotada de visitantes admirando o presépio e a imponente árvore de Natal iluminada e fiéis católicos, ficará completamente vazia.

Horário da Missa do Galo 2020 no Brasil

No Brasil, a Missa do Galo será exibida pela Rede Globo a 00h05 (horário de Brasília).

A TV Aparecida também transmite a celebração, mas a partir das 18h, na quinta-feira (24).

Liturgia da véspera de Natal

Embora a missa noturna seja frequentemente referida como “Missa da meia-noite”, ela não é celebrada à meia-noite no Vaticano desde 2009, quando o Papa Bento XVI a mudou para as 22h. como papa.

No dia seguinte, 25 de dezembro, o papa lerá sua mensagem de Natal na sacada da loja central da fachada da basílica, lugar onde os pontífices são apresentados ao mundo após sua eleição.

Desta vez, Francisco vai ler a mensagem de Natal e dar a bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo, a partir da Sala das Bênçãos da basílica, já que ninguém terá acesso à praça por causa do bloqueio, sob o qual as pessoas só podem deixar suas casas para trabalhar ou emergências.

Próximas missas:

31 de dezembro, 17 horas, oração da noite e canto do “Te Deum” na Basílica de São Pedro para agradecer a Deus pelo ano passado.

1º de janeiro, 10h, Missa na Basílica de São Pedro pela festa de Maria, Mãe de Deus, e Dia Mundial da Paz.

6 de janeiro, 10 horas, Missa na Basílica de São Pedro para a festa da Epifania.