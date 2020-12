Oração de Natal: 4 preces para atrair sorte e prosperidade

Reserve algum tempo para se reconectar com Deus e agradecer por nossa salvação em Cristo com uma poderosa oração de Natal. Essas preces, quer você faça tradicionalmente uma oração na véspera de Natal ou enquanto está sentado em volta da refeição do dia de Natal, inspirarão todos os presentes a agradecer e se alegrar. Aqui, reunimos algumas de nossas orações favoritas para o Natal. Que essas palavras possam encher sua mente, coração e espírito de alegria e gratidão!

Oração curta de agradecimento de Natal

Obrigado, Deus, por enviar Seu Filho em uma noite gloriosa para nascer virgem, viver uma vida perfeita e morrer na cruz pelos meus pecados. Obrigado porque ele ressuscitou três dias depois e que neste Natal e em cada Natal podemos celebrar o dom da vida eterna por Jesus Cristo. Amém.

Esperança de natal

Pai, oro para que volte nossos corações em sua direção à medida que o Natal se aproxima. Não nos deixemos envolver pela azáfama da estação deste ano e não percamos a oportunidade de festejar os dons de esperança, paz, alegria e amor que nos enviaste naquele primeiro Natal. Naquele primeiro Natal, você nos deu o presente da esperança embrulhado em panos e colocado em uma manjedoura. Obrigado, padre, por seu dom incomensurável. No precioso nome de Jesus, oramos. Amém.

Uma oração para a véspera de Natal

Ó Deus, você teve o prazer de anunciar a vinda de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, com coros de anjos que proclamaram com sua canção: “Glória a Deus nas alturas e paz ao seu povo na terra”. Faz com que possamos passar nosso tempo aqui para sua glória, para que na segunda vinda de seu Filho possamos nos alegrar diante dele. Amém.

Uma oração sobre o verdadeiro presente do Natal

Os presentes que eu deixaria embaixo da sua árvore,

Não são aqueles que você pode tocar ou ver,

Nenhum brinquedo feito apenas para brincadeiras inúteis,

Mas presentes para abençoar você todos os dias.

O presente da amizade calorosa e verdadeira,

É aquele que eu deixaria para você.

Boa saúde, felicidade e alegria

Para mantê-lo sorrindo durante todo o ano.

O dom da paz que vem de Deus,

Com a oração para guiar cada caminho que você trilhou.

E quando seu coração perder a música

O presente de esperança para animá-lo.

Estes são os presentes que eu deixaria para você.

Uma oração simples para o jantar de Natal

Querido Deus, agradecemos por este momento em que podemos estar todos juntos. Agradecemos por esta comida farta e deliciosa. Agradecemos por este feriado alegre em que podemos celebrar nosso Salvador e seu amor por nós. Com alegria oramos, Amém.

Uma oração de Natal pela paz

Em um mundo onde prevalece a preocupação, não a paz, revele as boas novas. Neste Natal, torne isso real em nossos corações. Nunca precisamos de Sua alegria e paz mais do que agora. Obrigado pelo dom de Jesus, nosso Emanuel, o Verbo feito carne. Perdoe-nos por esquecer – que Seu amor nunca muda, nunca desvanece, e que Você nunca abandona o propósito para o qual veio: para nos salvar de nossa condição pecaminosa e para nos dar a vida eterna, a alegria do relacionamento com um Deus santo. Seu nascimento – e sua morte – selaram sua promessa para nós para sempre.

Uma oração tradicional de Natal

Deus Todo-Poderoso, que derramou sobre nós a nova luz do Teu Verbo Encarnado; Faze que a mesma luz acesa em nossos corações resplandeça em nossas vidas por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Para um Natal cheio de alegria

Feliz aniversário, Jesus! Eu celebro seu nascimento e sua vida. Obrigado por vir à Terra como um bebê, trazendo vida e esperança para todos nós. Eu me rendo a você. Que cada dia seja uma celebração de Quem você é em minha vida. Em seu nome, eu oro. Amém. – Mary Southerland

Pela paz no meio do caos do Natal

Senhor, coloco meu coração em ti. Você é confiável, fiel e doador do dom da paz. Por favor, preencha-me neste Natal. À medida que os outros vêem Sua paz em mim, deixe-os reconhecê-lo como Salvador. Em Nome de Jesus, Amém. – Amy Carroll

