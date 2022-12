Afinal, por que a Missa do Galo tem esse nome?

Entre todos os eventos religiosos que se celebram durante o período natalino encontramos a “ Missa do Galo", que se realiza à meia-noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, início do dia de Natal. Mas qual a origem do nome? No Brasil, a celebração liderada pelo Papa Francisco será exibida ao vivo às 15h30 (de Brasília).

Origem da Missa do Galo

A maioria dos historiadores e vozes abalizadas sobre o tema litúrgico apontam como origem da Missa do Galo para o Papa Sisto III que, no século V, estabeleceu o costume de celebrar uma missa de vigília noturna à meia-noite do dia da celebração do nascimento do Messias, “ ad galli cantus ” (ao cantar do galo). O " ad galli cantus " referia-se ao momento em que o novo dia começa, segundo as antigas tradições romanas, à meia-noite.

Mas nem todas as fontes concordam, pois há quem atribua o nome a uma antiga fábula que conta que durante o nascimento de Jesus havia um galo no estábulo, que foi o primeiro ser vivo a presenciar o acontecimento e assim a proclamá-lo, primeiro a mula e ao boi, depois aos pastores e suas ovelhas e, finalmente, às pessoas que viviam nas redondezas. Portanto, a vinda ao mundo do Messias foi anunciada " ad galli cantus ", quando o galo cantou.

No Brasil, a Missa do Galo é transmitida pela Globo a meia-noite, mas gravada. Outras emissoras exibem a celebração ao vivo, mas na parte da tarde.

Como assistir a Missa de Natal em 2022?

Embora a missa seja comumente chamada de “missa da meia-noite”, a celebração do Vaticano mudou para mais cedo para facilitar a participação das pessoas. Neste sábado, 24 de dezembro, o Papa Francisco vai celebrar a tradicional Missa de Natal na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Será às 19h30 na Itália e 15h30 no horário de Brasília.

A Missa será transmitida simultaneamente pela TV Canção Nova e TV Cultura. A celebração será exibida às 00h na Rede Globo, mas gravada.

A partir das 8h da manhã do dia 25 de dezembro, o papa dará sua tradicional bênção de Natal “urbi et orbi” (à cidade e ao mundo) da loggia da Basílica de São Pedro.

