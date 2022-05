Morte de Tenório em Pantanal 1990: vilão não escapa de vingança

A morte de Tenório em Pantanal de 1990 foi um dos momentos mais emblemáticos da reta final da trama. No remake, o público já tem se preparado para que o vilão pague por todos os crimes que cometeu e vidas que destruiu. Até o momento na versão da Globo, que está há quase dois meses no ar, o personagem de Murilo Benício já está cheio de inimigos e jurado de morte por muitos.

Como foi a morte de Tenório em Pantanal de 1990?

Tenório morreu na novela Pantanal de 1990 pelas mãos de Alcides. O peão se vinga após ser castrado pelo vilão, que queria dar o troco após descobrir o caso de Alcides com Maria Bruaca. O amante da esposa de Tenório encurrala o rival na beira do rio em um plano armado com Zaqueu e a dupla coloca fim a vida do mau-caráter.

Tudo acontece nos capítulos finais da novela Pantanal de 1990, enquanto Tenório vai até o rio sem saber o que o espera. Por lá, ele é confrontado por Alcides, que promete se vingar pela castração. Tenório pega sua arma para atirar no peão, mas Zaqueu – que neste momento está atrás de uma árvore – chama a atenção do vilão. Os dois trocam tiros, o que ocupa a atenção de Tenório.

Com a desatenção do inimigo, Alcides se aproxima de Tenório e enfia uma lança na barriga do personagem. Tenório não resiste ao ferimento e morre na Pantanal de 1990. Em seguida, Alcides joga o corpo do mau-caráter na água, para que seja comido pelas piranhas.

Morte de Tenório em Pantanal de 2022 será igual?

Ao que tudo indica, a morte de Tenório em Pantanal de 2022 será a mesma mostrada em 1990. Isso, pois a castração de Alcides está prevista para acontecer no remake, assim, o peão deve ganhar o direito de sua vingança na trama.

Em papo com a imprensa antes da estreia da novela, Murilo Benício disse que pediu ao autor Bruno Luperi que não amenizasse em nada os acontecimentos e maldades de seu personagem na trama em relação ao folhetim de 1990. O ator comentou que acha importante que o público veja alguém como Tenório nas telinhas e reconheça os comportamentos errados do personagem para a criação de um debate importante. “Existe esse tipo de gente por aí, aos montes”, comentou.

Por onde anda o Tenório da Pantanal de 1990?

O ator Antônio Petrin está com 83 anos de idade e afastado das telinhas há alguns anos. Desde 2020, Petrin não aparece em um filme e sua última novela foi ao ar em 2016. No entanto, no teatro o famoso continua na ativa.

Em 2022, Antonio Petrin estrelou o espetáculo “A Pane” ao lado de Cesar Baccan, Heitor Goldflus, Marcelo Ullmann, Oswaldo Mendes e Roberto Ascar. Antes disso, em 2019, ele esteve na peça “Aeroplanos”.

No cinema, seu último trabalho foi Compro Likes, em 2020. Nas telinhas, o último papel do famoso em uma novela foi o de Custódio Avelar em Escrava Mãe, da Record TV. Na Globo, o último trabalho de Petrin foi na novela Em Família (2014).

O ator que viveu Tenório em Pantanal em 1990 deu entrevista ao Vida Melhor do Rede Vida para falar sobre uma de sua peças mais recentes. Confira como ele está:

Quando acaba Pantanal?

Pantanal está com previsão para acabar entre o final de setembro e começo de outubro de 2022. A novela ainda está sendo gravada, por isso não tem datas confirmadas pela TV Globo. Todos os capítulos já foram escritos pelo autor Bruno Luperi, que adaptou a produção de 1990 para os dias de hoje.

A substituta da trama será Travessia. Escrita por Gloria Perez, o folhetim falará sobre tecnologia na atualidade e por enquanto passa pelo processo de testes e seleção de elenco. Giovanna Antonelli e Alexandre Nero estão confirmados no projeto. A autora revelou que eles vão reprisar o papel de Helô e Stenio, de Salve Jorge (2012).

Ao mesmo tempo que Travessia, estreará a novela Olho por Olho, escrita por João Emanuel Carneiro, autor de A Favorita (2008 – 2009) e Avenida Brasil (2012). Porém, a produção será exclusiva da Globoplay. Além disso, o folhetim ficará menos tempo que Travessia em exibição, pois terá menos que 100 capítulos no total.

