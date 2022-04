Elenco de Travessia novela: obra de Gloria Perez substituirá Pantanal

Quando Pantanal for finalizada nas telinhas da TV Globo, os noveleiros darão as boas vindas para uma nova obra de Gloria Perez. A veterana lançará uma trama que aborda a tecnologia na atualidade e já tem testes em andamento para definir quem vai participar do folhetim. Qual o elenco de Travessia novela? Alguns nomes já foram confirmados.

Quem será o protagonista da novela Travessia?

O ator Romulo Estrela será o protagonista do elenco da novela Travessia, de acordo com o Notícias da TV. A apuração do portal revelou que o famoso estava até então cotado para o elenco de Mar do Sertão, próxima novela das seis. No entanto, Romulo desistiu da obra de Mario Teixeira e resolveu migrar para Travessia.

Este é o primeiro trabalho de Romulo Estrela no horário nobre da TV Globo. O ator já esteve em produções da faixa das 7, como Da Cor do Pecado (2004), Cobras & Lagartos (2006), Deus Salve o Rei (2018) e Bom Sucesso (2019). Além de participar de Novo Mundo (2017), da faixa das 18h, e séries da Rede Globo, como Liberdade, Liberdade (2016), Ilha de Ferro (2019), entre outras.

Não foi revelado até o momento qual será o nome do personagem de Romulo Estrela no elenco da novela Travessia ou como será a trama do protagonista.

Juliana Paiva também está no elenco da novela Travessia

Juliana Paiva aparecerá na novela de Gloria Perez. Ainda segundo o Notícias da TV, a participação da atriz teria sido uma exigência da própria autora Gloria Perez, que bateu o pé para ter a atriz na produção. As duas já trabalharam juntas em A Força do Querer em 2017.

O projeto mais recente de Juliana Paiva foi a novela Salve-se Quem Puder (2020 – 2021), obra de Daniel Ortiz para a faixa das 7. Na trama, ela interpretou uma moça que precisou mudar de nome e vida quando testemunhou um crime.

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero reprisam papel de Salve Jorge

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero também estão confirmados no elenco da novela Travessia, porém, a dupla não viverá personagens inéditos. Os atores retornarão para as peles do casal Helô e Stenio, personagens criados por Gloria Perez para a novela Salve Jorge, de 2012.

A confirmação foi realizada pela autora no Twitter, no final de março deste ano. A veterana publicou uma imagem dos personagens e escreveu: “o tempo passou e eles voltam com novos conflitos, novas histórias”. Não foi revelado até então qual será o objetivo da dupla na próxima novela das 9.

Em Salve Jorge, Helô era delegada e liderou uma investigação contra a quadrilha de tráfico humano chefiada por Lívia (Claudia Raia). Já Stenio era dono de um grande escritório de advocacia. Os dois viviam em pé de guerra e eram separados, até que Stenio consegue reconquistar o coração da ex.

Especulações do elenco da novela Travessia

Os testes para o elenco da novela Travessia ainda estão em fase inicial, segundo a jornalista Patricia Kogut, por isso poucos nomes foram confirmados até agora. Mas há também algumas especulações que podem surgir no folhetim.

Victoria Strada é um nome que aparecia cotada desde os primeiros anúncios da novela. Após a confirmação de Juliana Paiva, o nome de Strada se tornou uma incógnita no elenco da novela Travessia, pois ela também aparece cotada para outros projetos da emissora.

Outro nome citado entre os possíveis atores do folhetim de Gloria Perez é Humberto Martins, que segundo o colunista do R7 Flávio Ricco deve voltar às telinhas com o projeto – O ator está afastado das novelas desde 2019.

Flávia Alessandra, Isis Valverde e Rafael Cardoso também foram nomes que surgiram entre as apostas. Porém, sem confirmações até o momento.

Leia também

Olho por Olho na Globoplay: próxima novela simultânea das 21h não passará na TV