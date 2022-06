Muda morre em Pantanal? Personagem será sequestrada por Levi

Muda (Bella Campos) vai passar por apuros nas mãos de Levi (Leandro Lima) nos próximos capítulos de Pantanal. A amiga de Juma (Alanis Guillen) vai sofrer uma tentativa de sequestro pelo peão, mas será defendida pela menina-onça. A sequência resultará na morte do ex-funcionário de José Leôncio (Marcos Palmeira). Muda morre em Pantanal?

Muda morre nas mãos de Levi em Pantanal?

Muda não morre em Pantanal. A personagem vai passar por um susto, mas será salva por Juma antes que o peão consiga fazer algo contra ela.

Levi está obcecado por Muda desde a primeira vez que viu a menina. Os dois se envolveram brevemente, mas o peão sempre foi muito tóxico com a jovem e até tentou estuprá-la – a cena resultou no peão esfaqueando Tibério (Guito) e fugindo para a fazenda de Tenório (Murilo Benício).

Muda pediu para que Levi matasse Tenório e em troca ela ‘subiria na garupa dele’. O peão começa a trabalhar na fazenda do pai de Guta (Julia Dalavia), mas o plano não sai como ele pensava. Isso porque o marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) manda Alcides (Juliano Cazarré) matar o peão.

Levi descobre a armação de Tenório e atira em Alcides. Pensando que o colega está morto, ele segue para a fazenda para sequestrar Muda. O peão ameaça a jovem com uma faca e obriga que ela entre em seu barco. “Eu não vou pra canto nenhum”, diz ela, em pânico. “Ocê vai, Rute”, fala ele. “Eu já disse que não vou, Levi!” “E eu digo que ocê não tem escolha!”, mostrando a faca.

Quem chega para salvar a amiga é Juma. A menina-onça atira no braço de Levi para que ele solte Muda. O vilão consegue fugir de barco mesmo estando ferido, mas encontra Tibério (Guito) e Trindade (Gabriel Sater) no caminho.

A embarcação de Levi capota e ele cai em um rio cheio de piranhas. Tibério até tenta ajudar o rapaz, mas ele recusa e morre devorado pelos peixes. As cenas estão previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira, 13 de junho.

Muda fica com Tibério?

Muda já começou a demonstrar interesse por Tibério nos últimos capítulos exibidos. O gerente vem cortejando a amiga de Juma desde que a viu na tapera, mas ela disse que ele era como um pai para ela. A jovem já até contou para a menina-onça que está gostando do peão.

Juma conta para Levi que Muda está envolvida com Tibério, o que deixa o peão furioso. Esse é mais um motivo que leva o vilão a tentar sequestrar a moça.

Depois da morte de Levi, os dois ficam desimpedidos para viverem o amor. Muda e Tibério se casam em uma cerimônia que também celebra o casamento de Juma e Jove (Jesuíta Barbosa), caso Bruno Luperi siga o roteiro original.

Apesar do final feliz ao lado do peão, Muda e Juma não vão esquecer da vingança contra Tenório após descobrirem que ele é o culpado pela tragédia que aconteceu com suas famílias do Sarandi. No entanto, será Alcides (Juliano Cazarré) quem vai matar o crápula na reta final da novela durante um confronto mortal com o patrão. Assim como muitos outros personagens da trama, ele será devorado por piranhas.

