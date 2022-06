Alcides em Pantanal sobrevive, mas ainda vai enfrentar castração

Alcidesé o personagem central de uma das cenas mais chocantes e aguardadas da novela. O peão será amante de Maria Bruaca até a reta final da novela, quando Tenório descobrirá que está sendo traído e armará uma emboscada para o funcionário. Relembre o que acontece com Alcides em Pantanal.

O que acontece com Alcides em Pantanal e qual o final dele?

Alcides será castrado na reta final de Pantanal. Ao descobrir que o peão é amante de Maria Bruaca, Tenório não vai aceitar a traição e se vingará dos dois. O desfecho deixou o público da trama em choque no ano de 1990, e deve seguir os mesmos passos no remake da Globo de 2022.

A relação de Alcides e Maria Bruaca se torna mais intensa depois da morte de Levi. A dona de casa vai voltar a dar em cima do peão, e os dois vão dormir juntos pela primeira vez – o que deve acontecer nos próximos capítulos da novela. “Não posso fazer isso com a mulher do patrão”, dirá o funcionário após as investidas da mulher.

“Não sou mulher de mais ninguém nessa vida, mas, nesse momento, eu quero ser sua!”, responderá Bruaca. “Pelo amor de Deus, dona Maria… O senhor Tenório me mata!”, dirá Alcides antes de transar com a esposa do patrão.

O caso seguirá até o final da novela, quando o Tenório descobrirá que está sendo traído pela esposa com seu próprio empregado. Furioso, o vilão invade a moradia do peão, amarra suas mãos e corta o órgão genital do rapaz. As cenas mostram apenas o grito de dor do amante de Maria Bruaca, a cara de assustada da mulher e a expressão de vilania nos olhos de Tenório.

Depois que os ferimentos melhoram, Alcides então percebe que a castração foi malsucedida. Recuperado, ele e a ex-patroa continuam juntos.

Alcides mata Tenório

Alcides vai se vingar por tudo que Tenório lhe fez na reta final. Mesmo após o episódio da castração, ele continua se encontrando com Maria Bruaca, pois os dois estão apaixonados e querem ficar juntos.

Tenório e Alcides se encontram para um duelo final. O peão conta com a ajuda de Zaquieu (Silvero Pereira) para derrotar o crápula.

Quando Tenório está prestes a atirar em Alcides, o mordomo distrai o vilão, que lhe dá um tiro. Aproveitando que o patrão está desatento, o amante de Maria Bruaca o acerta com uma lança. Tenório cai em um rio cheio de piranhas e é devorado.

Zaquieu é baleado e é levado às pressas para um hospital em Campo Grande. Ele sobrevive e ganha a gratidão de Alcides, que reconhece que sem o mordomo não teria vencido o duelo.

Depois da morte do crápula, Bruaca e Alcides vão embora do Pantanal, para a tristeza de Zaquieu.

+ Quem mata o peão Levi na novela Pantanal: Juma, Tibério ou Alcides?