Como está Maria Luísa Mendonça, a 1ª Buba de Renascer

Em 1993, Benedito Ruy Barbosa criou para Renascer personagem Buba, uma pessoa intersexual - na época usavam o termo hermafrodita -, e que causou polêmica. Maria Luísa Mendonça, hoje com 54 anos, foi quem deu vida ao papel.

Maria Luísa Mendonça hoje

Quando viveu Buba em Renascer, Maria Luísa Mendonça tinha 23 anos e vivia seu primeiro papel na TV aberta. Naquele tempo, ter uma pessoa intersexual em pleno horário nobre era algo inédito, o que recaiu sobre a artista.

Em entrevista ao jornalista Gabriel Menezes do Jornal O Globo, em outubro de 2023, a atriz relembrou como foi viver Buba e o preconceito que viveu. "Eu tive retornos muito bonitos de pessoas me agradecendo por levantar esse debate e dizendo até que eu salvei a vida delas. Ao mesmo tempo, houve um incômodo em parte da sociedade, principalmente em homens héteros. Havia um deboche, um preconceito. Eu, como uma mulher cis, pude ter um pouco da dimensão da violência que pessoas daquele grupo sofrem", disse.

Atualmente, a atriz Maria Luísa Mendonça segue na ativa, sendo seu último filme "Meu Casulo de Drywall", de 2023. Na TV Globo, a artista esteve no elenco de Verdades Secretas de 2021. Ela também tem se dedicado aos trabalhos em seu ateliê, em São Paulo. A atriz é mãe de Julia, de 26 anos.

Na história, Buba vive um romance com José Venâncio, o segundo filho de José Inocêncio com Santinha. A nora do coronel é bem aceita pela família e o sogro só lhe faz um pedido para que ela dê netos a ele, mas que poucos sabiam é que a jovem tinha um segredo: ela nasceu Alcides e não podia gerar filho.

Ainda assim, Buba acalentava o sonho de ser mãe, o que faz com que ela finja uma gravidez e use um bebê que não é seu para enganar José Inocêncio, indo até as ultimas consequência. No meio da história, ela ainda se envolve com o cunhado José Augusto, que por ser médico trata o tema com mais delicadeza.

No remake, Buba é uma mulher trans vivida por Gabriela Medeiros.

Com uma trama inédita, Renascer foi um sucesso e chegou a bater 60 pontos de audiência. A releitura já passou dos 30 pontos.

Leia também: Personagens da novela Renascer 1993 x 2024