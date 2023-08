Na reta final da novela, Vai na Fé quebra recorde de audiência

Sucesso absoluto no horário das sete, Vai na Fé quebrou mais um recorde de audiência na reta final. O folhetim atingiu uma média de pontos que a faixa não via há dois anos desde o fim de "Salve-se Quem Puder" (2021). A trama também atingiu uma marca histórica de faturamento para a emissora.

Qual a audiência da novela Vai na Fé?

Vai na Fé quebrou seu próprio recorde na última sexta-feira, 8, e atingiu média de 27,8 pontos e picos de 29,2 na Grande São Paulo. O número supera os 27,6 pontos que o folhetim marcou em 3 de julho, sua maior média até então, de acordo com dados do Kantar Ibope.

O folhetim de Rosane Svartman tem rendido bons números para a emissora. A faixa das sete não via uma média de audiência tão alta há dois anos, quando Salve-se Quem Puder atingiu 29,1 pontos.

Até agora, a trama tem média geral de 23,3 pontos. O número já é maior que os conquistados pelas novelas antecessoras, "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021) e "Cara e Coragem" (2022), que terminaram com 20,5 e 20,7, respectivamente. Vale lembrar que a trama ainda vai exibir o penúltimo e último capítulo, que costumam bater recorde de audiência.

Além do aumento de público, Vai na Fé conquistou uma marca importante para a Globo. A trama gospel ultrapassou "Cheias de Charme" (2012) e se tornou a novela das sete com o maior faturamento de todos os tempos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo. Foram 15 patrocinadores e 60 ações de merchandising considerando todas as "publis" que serão exibidas até o último capítulo da trama.

A trama também faz sucesso nas mídias sociais e gera um alto número de tweets - é comum que os nomes dos personagens das novelas entrem nos assunto mais comentados da plataforma. Algumas cenas de Kate (Clara Moneke) viralizaram na rede e levaram a atriz, que está em sua primeira novela, ao estrelato.

Qual a próxima novela das sete?

A próxima novela das sete é Fuzuê, de autoria de Gustavo Reiz. Essa é a primeira novela solo do carioca na Globo, que trabalhava na Record anteriormente - ele foi responsável por "Belaventura" (2017), "Escrava Mãe" (2016) e "Dona Xepa" (2013).

A história se passa no Rio de Janeiro e começa com a busca de Luna (Giovana Cordeiro) por sua mãe. A ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo) desapareceu misteriosamente após ser vista pela última vez na loja de quinquilharias Fuzuê, comandada pelo excêntrico ex-feirante Nero (Edson Celulari).

Nero se junta a Luna nas buscas pela mulher, assim como seu filho Miguel (Nicolas Prattes). O rapaz se apaixona pela mocinha e os dois engatam um romance, que se torna um triângulo amoroso. A jovem também vive uma relação de idas e vindas com o aspirante a cantor sertanejo Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

Do outro lado, está a antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa). A ruiva herda a joalheria de seu pai, Cesar Montebello (Leopoldo Pacheco), que também deixa a localização de uma fortuna escondida e uma carta revelando que ela deve dividir todo seu patrimônio com uma meia-irmã que ela nem sabia que tinha: Luna.

O tesouro está escondido justamente embaixo da Fuzuê. Preciosa fará grandes ofertas para comprar a loja, mas Nero recusará vender sua maior riqueza. A vilã, então, vai agir para prejudicar o feirante e conseguir o que tanto quer.

