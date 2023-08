Orfeu fugiu da cadeia e foi atrás do ex-parceiro de crime para conseguir dinheiro. Porém, o bandido foi traído pelo vilão de Emilio Dantas, que planejou uma emboscada para que o criminoso fosse pego pela polícia. Com a confusão formada, Orfeu mata Theo no final de Vai na Fé?

O que vai acontecer com Orfeu em Vai na fé?

O confronto entre Orfeu e Theo na final da novela Vai na Fé acontece depois da armação que Theo preparou contra o ex-parceiro, na tentativa de mandá-lo mais uma vez para a cadeia. O mau-caráter estará saindo de um restaurante com Érika em seu carro, quando será surpreendido por Orfeu, que estará armado.

O bandido atirará contra o carro de Theo, mas não conseguirá atingir o abusador, que mais uma vez vai se salvar na novela. Sempre muito sortudo, o vilão de Emilio Dantas pisará no acelerador e atropelará Orfeu. Com Erika em choque com toda a confusão, ele fugirá do local com rapidez.

Após ser atropelado por Theo, Orfeu vai morrer em Vai na Fé? O personagem de Jonathan Haagensen ficará ferido devido ao embate contra o rival, mas este não será o seu final, segundo apuração do colunista André Romano do Observatório da TV, que revelou em julho que o trágico destino de Orfeu será morrer com um tiro no peito disparado por Theo, o que indica que eles terão um novo confronto antes do desfecho do folhetim.

Como será o fim de Theo?

Após conseguir matar Orfeu, Theo vai tentar assassinar seu ex-melhor amigo Ben (Samuel de Assis), de acordo com a apuração da jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em julho. O mau-caráter vai colocar fogo no galpão de sua empresa enquanto o advogado estiver por lá, mas para a sorte de Sol (Sheron Menezzes) e Jenifer (Bella Campos), Ben conseguirá escapar do incêndio com vida.

Theo também sairá do galpão vivo, mas se tornará um fugitivo da justiça. Ele então armará um plano para despistar a polícia e comprará duas passagens para a Europa. No dia do embarque, ele não aparecerá no aeroporto e Erika será abordada sozinha pelas agentes que perseguem o criminoso. Após prestar depoimento, Erika acabará liberada e o paradeiro de Theo será um total mistério.

O folhetim de Rosane Svartman vai passar por um salto no tempo de alguns meses e o público pode até suspeitar que Theo ficará impune por seus crimes, mas o vilão enfim será pego no último capítulo de Vai na Fé. Sempre obcecado por Sol, Theo vai preferir ir atrás da cantora e dançarina invés de fugir do país e por isso invadirá o casamento da personagem de Sheron Menezzes.

O vilão vai se disfarçar de garçom na cerimônia e tentará sequestrar a noiva, mas falhará e por isso acabará preso. Desta vez, Theo não vai conseguir escapar da cadeia e com diversas acusações nas costas, como o abuso de Grazi, crimes fiscais da empresa, entre outros delitos, apodrecerá na prisão. Sem o mau-caráter no caminho, Sol enfim poderá ser feliz com Ben e Rafa (Caio Manhente) herdará a empresa do pai.

