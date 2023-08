O que vai acontecer em Vai na Fé até sexta-feira, último capítulo

Vai na Fé termina na próxima sexta-feira, 11, e trará o desfecho dos personagens da trama. Nos próximos três capítulos, o público acompanha o confronto entre Theo (Emílio Dantas) e Orfeu (Jonathan Haagensen), a prisão do criminoso e o final feliz de Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes).

Theo e Orfeu se enfrentam em Vai na Fé

A partir do capítulo desta quarta-feira, 9, Orfeu vai procurar Theo para se vingar. O criminoso conseguirá uma arma após sair da cadeia e encontrará o empresário na saída de um restaurante, enquanto ele estiver com Érika (Letícia Salles). Orfeu vai atirar em direção ao carro de Theo, que atropela o ex-sócio e se livra da morte.

Os dois criminosos devem se enfrentar mais uma vez nos próximos capítulos, e o confronto pode terminar com a morte do personagem de Jonathan Haagensen. Theo vai atirar no peito do ex-comparsa, que não resistirá e morrerá ali mesmo.

Clipe de Sol viraliza na web

O clipe de Sol será sucesso na web mesmo após a manipulação do diretor. A dançarina ficará furiosa ao ver que o empresário deu um tom mais sensual ao projeto sem consultá-la e, ainda por cima, contratando uma dublê para protagonizar as cenas sexys que a evangélica se recusou a fazer.

Apesar do descontentamento da protagonista, o clipe acumulará um grande número de visualizações em pouco tempo e vai levar a personagem de Sheron Menezzes ao estrelato. No entanto, Ben prometerá que vai processar o diretor por danos morais.

Theo tenta matar Ben e invade casamento de Sol em Vai na Fé

Theo ainda cometerá mais atrocidades em Vai na Fé. Uma delas será contra Ben, que sofrerá uma tentativa de assassinato pelo ex-melhor amigo.

O vilão vai espalhar garrafas de gasolina pelo seu próprio galpão e explodirá o local enquanto o advogado estiver lá. No entanto, o personagem de Samuel de Assis vai sobreviver ao atentado a tempo de seu casamento com Sol.

Procurado pela polícia, Theo passará um tempo sumido. O vilão ressurgirá no dia do casamento de Sol e Ben e tentará sequestrar a noiva, mas o plano dará errado já que os policiais prenderão o criminoso antes que ele possa arruinar a cerimônia.

Wilma vira meme e volta a fazer sucesso em Vai na Fé

O final de Wilma (Renata Sorrah) em Vai na Fé será inspirado na história da própria Renata Sorrah. A mãe de Lui (José Loreto) vira meme na web por conta de sua atuação e volta a ser uma grande estrela da televisão.

Com o sucesso nas redes sociais, a atriz será chamada para dezenas de trabalho e enfim terá todo o triunfo que desejou nos últimos anos. A famosa fará de tudo para convencer Fábio (Zé Carlos Machado) a aceitar o papel na novela e os dois serão um par romântico mais uma vez.

Lumiar volta para o Brasil e fica com Lui

No último capítulo de Vai na Fé, Lumiar retornará para o Brasil depois de um ano sabático em Roma, na Itália. A loira volta para comparecer ao casamento de Ben e Sol.

Apesar de ter terminado tudo com Lui (José Loreto) antes de ir embora, a advogada vai dar mais uma chance ao cantor. Os dois vão aparecer juntos na cerimônia e darão um beijão, selando o final feliz.

Outros casais que também vão ficar juntos é Helena (Priscila Sztejnman) e Clara (Regiane Alves), Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente) e Jenifer (Bella Campos) e Hugo (MC Cabelinho).

