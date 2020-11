‘Ninguém Tá Olhando’: conheça a série brasileira que ganhou o Emmy

Considerada a principal premiação da TV, o prêmio Emmy anunciou a escolha de uma série brasileira como a Melhor Comédia. A vencedora é Ninguém Tá Olhando, produção lançada pela Netflix em novembro de 2019. Por isso, separamos o trailer e as principais informações sobre enredo e elenco da série Ninguém Tá Olhando, vencedora do Emmy 2020 de Melhor comédia. Confira abaixo:

The International Emmy for Comedy goes to “Ninguém Tá Olhando (Nobody's Looking)” produced by Gullane Entertainment / @NetflixBrasil, #Brazil!

#iemmys #iemmyWIN pic.twitter.com/qtgWS7hKUP

— International Emmy Awards (@iemmys) November 23, 2020