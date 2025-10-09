Cinema & TV

Nise matou Odete Roitman em Vale Tudo?

Avó de Ana Clara está viva e pode ter ido atrás de vingança

Escrito por Anny Malagolini
Nise matou Odete Roitman em Vale Tudo Foto: TV Globo

Cinco pessoas são apontadas como as principais suspeitas da morte de Odete Roitman, mas uma personagem que pode figurar entre os suspeitos é Nise. A ex-cuidadora de Leonardo e que teria morrido, está de volta e parece ter se vingado da morte da neta.

Por que Nise é suspeita?

O maior indício de que Nise matou Odete Roitman é porque a idosa não foi citada em nenhum momento e não apareceu em nenhuma cena. Contudo, Olavinho disse a César que não conseguiu cometer o crime porque ficou preso com uma idosa no elevador – que seria a avó de Ana Clara.

Além disso, a atriz que interpreta Nise, Teca Pereira, foi flagrada por hóspedes gravando dentro do Copacabana Palace, conforme imagens que andam circulando nas redes sociais.

Outro ponto – e que até fez o público acreditar que Leonardo pudesse ter cometido o crime – é que Odete levou o tiro de alguém com menor estatura que ela.

Para os noveleiros – e também para nós do DCI -, Nise atirou em Odete Roitman para se vingar da morte de Ana Clara, além de toda a raiva que sentia por a bilionária ter abandonado o filho. Embora os suspeitos (Marco Aurélio, Helena, Celina, César e Fátima) tenham motivos para querer vingança contra vilã, a idosa é quem mais sofreu nas mãos da Roitman.

Por fim, a morte de Nise não foi tão bem esclarecida por Ana Clara. A personagem gravou um vídeo denunciando as maldades de Odete e depois sumiu.

A revelação do mistério só deve acontecer no último capítulo da novela, sexta-feira, dia 17 de outubro. Qual seu palpite?

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

