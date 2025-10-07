Cinema & TV

Quando descobre quem matou Odete Roitman em Vale Tudo?

Novela termina no dia 17 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
Odete Roitman foi morta em seu quarto de hotel no Copacabana Palace na segunda-feira, 6, e suspeitos de cometer o crime é o que não faltam, já que a dona da TCA colecionava inimigos. Como é reta final da novela, o público deve saber quem é o assassino em breve.

Quem matou Odete Roitman

Até agora, cinco pessoas são suspeitas do crime, entre eles estão: Heleninha, Marco Aurélio, Celina, Maria de Fátima e César. Cada um deles tinha um motivo para se vingar da bilionária, mas o público de Vale Tudo só saberá quem matou Odete Roitman no último capítulo da novela, no dia 17 de outubro. No dia 18 tem reprise.

Ainda nesta semana, após a morte misteriosa de Odete, o clima seguirá tenso. O delegado vai analisar as imagens das câmeras de segurança do hotel e, assim, identificar os principais suspeitos pelo crime. Enquanto isso, familiares e amigos se preparam para o enterro, marcado por desconfiança e troca de acusações, especialmente entre Maria de Fátima e César, que se culpam mutuamente pela tragédia.

Durante os depoimentos, novas pistas surgem, aumentando o mistério em torno do assassinato. Nas redes sociais, os fãs da novela também apontam outros suspeitos, como Luciano e até mesmo Leonardo.

Os capítulos da última semana de Vale Tudo , de 13 a 17 de outubro, não serão divulgados pela Globo. E assim como aconteceu na versão de 1988, o mistério só terá fim no último capítulo.

