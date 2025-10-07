Quando descobre quem matou Odete Roitman em Vale Tudo?

Odete Roitman foi morta em seu quarto de hotel no Copacabana Palace na segunda-feira, 6, e suspeitos de cometer o crime é o que não faltam, já que a dona da TCA colecionava inimigos. Como é reta final da novela, o público deve saber quem é o assassino em breve.

Quem matou Odete Roitman

Até agora, cinco pessoas são suspeitas do crime, entre eles estão: Heleninha, Marco Aurélio, Celina, Maria de Fátima e César. Cada um deles tinha um motivo para se vingar da bilionária, mas o público de Vale Tudo só saberá quem matou Odete Roitman no último capítulo da novela, no dia 17 de outubro. No dia 18 tem reprise.

Ainda nesta semana, após a morte misteriosa de Odete, o clima seguirá tenso. O delegado vai analisar as imagens das câmeras de segurança do hotel e, assim, identificar os principais suspeitos pelo crime. Enquanto isso, familiares e amigos se preparam para o enterro, marcado por desconfiança e troca de acusações, especialmente entre Maria de Fátima e César, que se culpam mutuamente pela tragédia.

Durante os depoimentos, novas pistas surgem, aumentando o mistério em torno do assassinato. Nas redes sociais, os fãs da novela também apontam outros suspeitos, como Luciano e até mesmo Leonardo.

Os capítulos da última semana de Vale Tudo , de 13 a 17 de outubro, não serão divulgados pela Globo. E assim como aconteceu na versão de 1988, o mistério só terá fim no último capítulo.