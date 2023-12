No Rancho Fundo: quando estreia a próxima novela das 6

A fila de produções das 18h da TV Globo já tem a substituta de Elas por Elas definida, a novela No Rancho Fundo, do autor Mario Teixeira, que foi há pouco tempo visto na faixa de horário com Mar do Sertão. O folhetim vai estrear no primeiro semestre de 2024 e e será ambientada no sertão.

No Rancho Fundo vai substituir Elas por Elas

A novela No Rancho Fundo tem previsão de começar em abril e ficar no ar até novembro de 2024, segundo um plano comercial da TV que vazou na internet em outubro. O folhetim não era o próximo da fila das 18h e só seria lançado nos segundo semestre do ano que vem, mas acabou adiantando sua chegada às telinhas após o cancelamento de O país de Alice em agosto, novela que marcaria o retorno de Lícia Manzo ao horário.

Escrita por Mário Teixeira, a história de No Rancho Fundo seguirá os passos da heroína Quinota, uma moça humilde que mora em uma casa que não conta nem mesmo com energia elétrica ou água encanada em uma pequena cidade, segundo a sinopse oficial da trama.

A protagonista se apaixona por um rapaz chamado Marcelo, que diferente dela vem de uma cidade mais abastada, tem uma vida totalmente diferente e só visita a região da garota atrás de pedras preciosas. Após a moça acabar se entregando para o conquistador, sua mãe, Zefa, a obriga se casar com o rapaz, mas Marcelo foge do altar e volta para a cidade grande.

Zefa não deixa barato e resolve reverter a situação, indo trás de Marcelo para obrigá-lo a se casar com sua filha. Porém, ao chegar na cidade de Marcelo, as duas ficam impressionadas com a modernidade que existe no lugar, nada comparado com o lugar simples em que vivem. E para complicar ainda mais, durante o período longe de casa, Quinota acaba conhecendo Artur, um homem completamente o oposto de Marcelo que acaba roubando seu coração.

O elenco da novela Rancho Fundo ainda não está definido, desde outubro o folhetim tem realizado testes para encontrar seus protagonistas. Segundo a coluna de Anna Luiza Santiago, do O Globo, Mário Teixeira e o diretor artístico Allan Fiterman têm procurado jovens atores nordestinos para a produção, já que a trama se passa no sertão.

Mário e Allan fizeram a mesma coisa com Mar do Sertão, que teve um elenco de várias partes do nordeste, incluindo a protagonista Isadora Cruz, da Paraíba, e o antagonista Renato Góes, de Pernambuco. A atitude difere de várias outras obras do canal que foram ambientada por lá, mas sofreram críticas do público por contaram com maior parte do elenco do sudeste, como por exemplo Segundo Sol (2018 - 2019), que passava na Bahia, mas teve os cariocas Emilio Dantas, Deborah Secco, Giovanna Antonelli e Adriana Esteves nos papéis centrais.

Veja - Próximas novelas da Globo de 2024: veja a data das 5 estreias

Onde vai ser gravada a novela No Rancho Fundo?

A novela No Rancho Fundo vai ser gravada no sertão da Paraíba, na região do Cariri, ainda segundo o plano comercial da emissora. As cidades exatas que servirão de locação para o folhetim não foram reveladas até o momento pelo canal, que ainda não deu início na produção.

O começo da trama será na fictícia cidade Lasca Fogo, terra natal da protagonista Quinota, mas depois que a mocinha partir com a mãe rumo a cidade grande, elas acabarão em outro lugar fictício, Lapão da Beirada. Essas gravações no Cariri servirão para compor as paisagens do sertão que aparecerão na trama, assim como tomadas em espaços externos e lugares que farão parte da ambientação das cidades.

Seguindo o padrão que a Globo adota para todas as suas novelas, depois que o folhetim gravar as cenas que precisa na Paraíba, começará a filmar nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro. É por lá que são construídos grande parte dos cenários internos, casas dos personagens, lojas, entre outros que aparecem ao longo das histórias das produções do canal.

As gravações ainda não tem data para começar, mas devem iniciar somente em 2024 já que o elenco ainda não está definido. Os folhetins da emissora costumam dar início as filmagens pelo menos dois meses antes da estreia, para já ter uma boa leva de capítulos preparados para as primeiras semanas de exibição.

Leia também - Que dia acaba Fuzuê? Próxima novela das 7 tem estreia definida