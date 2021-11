Nos Tempos do Imperador faz novo deboche com governo Bolsonaro

Os espectadores assíduos de Nos Tempos do Imperador, atual novela das seis em exibição na Globo, já devem ter notado que a trama não perde uma oportunidade de alfinetar o governo Bolsonaro. No capítulo que será exibido no próximo dia 20 de novembro, Quinzinho (Augusto Madeira) relatará ter visto Jesus Cristo em uma jabuticabeira – assim como Damares Alves, ministra das Mulheres, Família e Direitos Humanos.

Quinzinho verá Jesus na jabuticabeira

Nos próximos capítulos da história escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, o ex-marido de Clemência (Dani Barros) vai se tornar um fanático religioso ao fugir de casa e virar um profeta do apocalipse, e até conseguirá juntar alguns seguidores. As informações são do portal Notícias da TV.

Em uma das cenas, Quinzinho irá relatar seu suposto encontro com a figura de Jesus Cristo. “Ontem vi o senhor Jesus! Ele apareceu para mim em cima da jabuticabeira”, dirá aos seus fiéis.

A fala de Quinzinho é uma referência ao relato dado por Damares Alves, ainda antes de assumir um dos ministérios do atual governo. Em dezembro de 2018, um vídeo que mostra a ministra participando de um culto evangélico viralizou nas redes sociais. Na gravação, ela diz que tentou se matar aos 10 anos de idade, mas acabou sendo salva após ter visto a imagem de Jesus em cima de um pé de goiaba.

“No dia que eu estava com a substância em cima daquele pé de goiaba aconteceu algo extraordinário. Eu estava em cima do pé de goiaba com o veneno na mão e quando eu ia comer o veneno, eu vi Jesus se aproximando do pé de goiaba”, relatou Damares. “Jesus quer se revelar de uma forma sobrenatural para as crianças. Eu tive a minha experiência, aos 10 anos, com Jesus em cima do pé de goiaba. E foi incrível.”

Nos Tempos do Imperador faz críticas ao governo Bolsonaro

Essa não será a primeira vez que o folhetim vai fazer críticas políticas. Vez ou outra é possível ouvir um ‘ele não’ em meio às falas dos personagens, como no episódio em que Clemência relembrou quando seus pais se opuseram ao seu casamento com Quinzinho.

A mulher repetiu diversas vezes a frase que foi o principal mote da oposição contra a campanha do então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. “Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Ele não! Olha aqui a situação, o desmonte! A metáfora da minha vida”, gritou a dona do cassino.

Anteriormente, o público da novela já havia notado outras indiretas. Logo nas primeiras semanas, Dom Pedro II (Selton Mello) se opôs a Solano López (Roberto Birindelli) e soltou a frase “o Brasil nunca se renderá a um ditador, nunca”. Na web, parte dos espectadores acreditavam que a cena fazia referência às ameaças do presidente de não realizar as eleições em 2022 caso o voto não se tornasse impresso.

Outra referência foi durante uma conversa do imperador com o Marquês de Caxias (Jackson Antunes). Durante o diálogo, a majestade afirmou que preferia “gastar dinheiro com escolas do que com armas”, enquanto os dois falavam sobre uma possível guerra com o Paraguai.