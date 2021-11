Nova novela das 9: Um Lugar ao Sol é reprise?

No dia 8 de novembro de 2021, a Rede Globo passa a exibir Um Lugar ao Sol no horário das nove. Escrita por Lícia Manzo, a trama irá contar a história de dois irmãos gêmeos, Christian e Renato, ambos interpretados por Cauã Raymond, que foram separados ao perderem a mãe em um acidente de carro. Uma dúvida que surgiu entre os espectadores é se Um Lugar ao Sol é reprise.

Um Lugar ao Sol é reprise?

Um Lugar ao Sol é uma novela inédita. No último ano, a Globo exibiu três reprises, Fina Estampa (2011), A Força do Querer (2017) e Império (2014) devido a pausa nas gravações causada pela pandemia de Covid-19. A única história inédita exibida neste ano foi Amor de Mãe, que voltou apenas para mostrar ao público o desfecho da história.

A novela de Lícia Manzo entra no ar a partir de 8 novembro, às 21h30, horário de Brasília. Manzo, que já escreveu outras novelas como A Vida da Gente (2011) e Sete Vidas (2015), faz a sua estreia no horário nobre com a história de dois gêmeos que tiveram destinos bem diferentes.

Renato foi adotado por uma família nobre e sempre teve uma ótima condição financeira. O playboy é noivo de Bárbara (Alinne Moraes) e tem problemas com álcool e drogas. Já Christian foi deixado no orfanato por seu pai biológico e vive de subempregos. Ele tem um relacionamento com Lara (Andreia Horta).

Tudo muda quando eles descobrem sobre a existência um do outro. Porém, Renato morre e Bárbara convence Christian a assumir o lugar do irmão e aproveitar o dinheiro da família.

Quem está no elenco?

Além de Reymond, Moraes e Horta nos papéis principais, a novela conta com outros grandes nomes da teledramaturgia brasileira.

Marieta Severo está na trama como Noca, avó de Lara; Danton Mello é Mateus, um amor do passado de Lara que volta para tentar reconquistar a mocinha. Reginaldo Faria é Aníbal, que vai se envolver com Noca.

O papel de Janice, amiga de Bárbara que é enganada pela vilã, ficou com Indira Nascimento. Juan Paiva é Ravi, melhor amigo de Christian.

Andrea Beltrão, Daniel Dantas, Pathy Dejesus, Eduardo Moscovis, Regina Braga, Denise Fraga, Natália Lage, José de Abreu e Ana Beatriz Nogueira também estão no elenco.