Saiba qual a história de Um Lugar ao Sol, próxima novela das nove

A partir da primeira quinzena de novembro, Um Lugar ao Sol, novela inédita da Globo, irá ao ar na faixa do horário das nove. A trama de Lícia Manzo vai substituir a edição especial de Império e marca a volta dos folhetins inéditos ao horário nobre da emissora. A história de Um Lugar ao Sol fala sobre dois irmãos gêmeos separados na maternidade.

Qual a história de Um Lugar ao Sol?

Dois irmãos gêmeos, Christian e Christofer, ambos interpretados por Cauã Reymond, são separados ainda bebês após perderem a mãe em Goiânia.

Christofer acaba sendo adotado e rebatizado com o nome de Renato. A criança passa a morar no Rio de Janeiro com os seus novos pais. Já Christian é deixado em um abrigo pelo pai biológico.

Os dois protagonistas vivem de forma bem diferentes, sem saber da existência um do outro. Renato vive com sua nobre família na capital fluminense e é extremamente mimado. O rapaz aproveita a vida com festas e viagens, mas acaba ficando viciado em drogas e remédios. Ele vive uma relação com Bárbara, vivida por Alinne Moraes.

Já Christian vive de forma humilde e sobrevive de subempregos. O rapaz tem um relacionamento com Lara, personagem de Andreia Horta, por quem é muito apaixonado.

A história terá uma reviravolta quando Christian descobrir sobre a existência de Renato Com a ajuda de Ravi (Juan Paiva), ele irá descobrir mais detalhes sobre a vida do irmão e irá para o Rio de Janeiro.

Porém, Renato leva um tiro em um estádio de futebol, e com a provável morte de Renato, Bárbara convence Christian a assumir o lugar do irmão, para que eles possam usufruir do dinheiro da família do ricaço.

Quando começa a novela?

Um Lugar ao Sol estreia no dia 8 de novembro. A novela é escrita por Lícia Manzo, autora de A Vida da Gente (2011), que foi reprisada recentemente na emissora, e Sete Vidas (2015). Agora, será exibida a quarta novela de autoria de Manzo, sendo a primeira na faixa das nove.

Além de Cauã Reymond, Alinne Moraes e Andréia Horta, o elenco de Um Lugar ao Sol conta com outros nomes de peso: Andréa Beltrão, Reginaldo Faria, Maria Flor, Danton Mello, Regina Braga, Natália Lage, Marco Ricca e Marieta Severo, entre outros.

Veja o vídeo com spoiler da novela