Resumo da novela Fina Estampa de 31/8 a 5/9; saiba o que acontece

Leia agora o resumo da novela Fina Estampa, novela das 9 da Globo, substituta temporária de Amor de Mãe, e fique por dentro dos principais acontecimentos da semana. Escrita por Aguinaldo Silva, a trama é protagonizada por Lília Cabral e antagonizada por Christiane Torloni. Então veja o que acontece nos capítulos da novela Fina Estampa de 31/8 a 5/9, de acordo com resumo divulgado pela emissora.

Resumo de Fina Estampa – segunda, 31/8

Ferdinand revela para Tereza Cristina que gravou as conversas que os dois tiveram na sauna. Pedro Jorge se revolta contra Celina. Wallace e Dagmar são fotografados por uma coluna social no Brasileiríssimo. Ferdinand recebe dinheiro de Tereza Cristina para fugir. Teodora diz a Quinzé que o bebê que ela espera não é dele. Paulo surpreende os repórteres ao dizer que ele e Esther continuam juntos. Chiara decide se operar por causa de Fábio. Wallace beija Dagmar. Paulo tenta convencer Esther a processar Danielle. Danielle busca Pedro Jorge na casa de Celina. Tereza Cristina questiona se Pereirinha seria capaz de matar por dinheiro.

Resumo de Fina Estampa – terça, 1/9

Pereirinha acorda seus serviços com Tereza Cristina. Griselda surpreende Antenor e Patrícia na cozinha. Alice descobre a senha do cofre de Tereza Cristina. Quinzé conta para Griselda que Ferdinand está foragido e que Tereza Cristina é suspeita de ser a assassina de Marcela. Wallace pede para Clint convocar a imprensa para uma coletiva. Enzo não gosta quando Danielle o dispensa por causa de Pedro Jorge. Guaracy flagra Jackelaine e Alberto se beijando na cozinha. Renê deixa Vanessa em casa. Crô vai à casa de Solange e encontra Baltazar. Pedro Jorge pergunta por Vitória para Danielle. Griselda procura o delegado Paredes.

Resumo de Fina Estampa – quarta, 2/9

Griselda conta para o delegado Paredes tudo o que Ferdinand fez contra sua família a mando de Tereza Cristina. Álvaro anuncia um concurso do quiosque, e Alberto ameaça terminar com Jackelaine se ela participar. Tereza Cristina chantageia Ferdinand para que ele tire a vida de Griselda. Esther impede Pedro Jorge de se aproximar de Vitória. Solange fica radiante ao ser fotografada pelo jornal Diário de Notícias. Baltazar reclama do desprezo de Crô. Wallace se emociona com o carinho de seus fãs. Amália e Rafael voltam de viagem. Celina e Beatriz seguem Esther para que Pedro Jorge conheça a irmã.

Resumo de Fina Estampa – quinta, 3/9

Henrique avisa a Danielle que Celina levou Pedro Jorge até a Fio Carioca. Paulo tenta convencer Esther a deixar Pedro Jorge conhecer Vitória. Enzo é chamado para fazer uma campanha como modelo. Quinzé reconhece a mulher que o dopou. Wallace chama Dagmar para fotografar com ele. Alberto explica a Guaracy por que implica com a cozinheira do Tupinambar. Pereirinha revela que a única mulher de quem gostou foi Griselda. Álvaro e Zambeze ficam satisfeitos com o sucesso do concurso. O delegado Paredes coloca Quinzé frente a frente com a mulher que participou do atentado contra sua vida.

Resumo de Fina Estampa – sexta, 4/9

A mulher confessa que foi Ferdinand quem a mandou seduzir Quinzé. Crô vê a ligação de Ferdinand no celular de Tereza Cristina. Tereza Cristina recebe uma alta quantia em dinheiro, que guarda em seu cofre. Juan Guilherme pede para Chiara contar a verdade sobre sua doença para Fábio. Vanessa aconselha Renê a se mudar da casa de Tereza Cristina com seus filhos. Paulo sente ciúmes de Guaracy e confessa a Esther que ainda a ama. Baltazar estranha quando Crô o chama pelo nome. Danielle fala para Enzo que não conseguirá pagar todas as suas dívidas e ele aceita posar para a campanha para ajudá-la. Tereza Cristina ameaça matar Renê se ele tirar seus filhos de sua casa.

Resumo de Fina Estampa – Sábado, 5/9

Renê luta com Tereza Cristina e acaba se ferindo. Griselda socorre Renê. Crô dispensa o convite de Celeste para jantar, e Baltazar o critica. Danielle não aceita que Enzo lhe dê dinheiro. Esther pensa em Paulo. Tereza Cristina tenta explicar para Álvaro como baleou Renê. Íris e Alice se escondem no quarto de Patrícia. Álvaro orienta Tereza Cristina a se afastar de sua casa por uns tempos. Fábio fica arrasado ao saber da doença de sua mãe. Tereza Cristina descobre que Renê está na casa de Griselda. Íris e Alice conseguem esvaziar o cofre da vilã. Álvaro leva Tereza Cristina para a pousada. Teodora decide viajar novamente. Beatriz, Celina, Glória e Esther seguem para a audiência contra Danielle.