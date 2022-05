Novela Paixões de Gavilanes cancelada: SBT anuncia nova grade

Depois da exibição de apenas sete capítulos, a novela Paixões de Gavilanes foi cancelada pelo SBT. O folhetim marcou péssimos índices de audiência e será substituído pela reprise de Esmeralda, que agora ocupa toda a faixa de horário no início da tarde.

Por que a novela Paixões de Gavilanes foi cancelada?

A novela Paixões de Gavilanes foi cancelada devido aos índices baixos de audiência. A trama começou a ser exibida em 16 de maio e teve apenas sete capítulos exibidos, que aparentemente não agradaram o público.

O folhetim protagonizado por Danna Garcia e Mario Cimarro marcou média de 1,2 ponto de média no Ibope, pouco em relação com os números que as demais novela costumam marcar. Para efeito de comparação, Paixões de Gavilanes teve menos audiência que a reprise do SBT Brasil, exibido na madrugada e chegou a marcar 0,8 ponto.

Essa é a segunda vez na história da televisão que a trama é interrompida na metade. Em 2004, o folhetim colombiano foi exibido pela Rede TV, mas a exibição foi paralisada por volta do capítulo 80 pelos mesmo motivo: péssimo ibope.

O SBT anunciou que Paixões de Gavilanes sai do ar já nesta quarta-feira, 25. A reprise de Esmeralda vai ocupar toda a faixa de horário ocupada pela novela, entre 13h15, horário de Brasília, e 15h, seguida de Casos de Família. Excepcionalmente hoje, a exibição do jogo da Europa Conference League ocupa o horário do Fofocalizando e da novela Mar de Amor.

Veja como fica a nova grade do SBT:

06:00 Primeiro Impacto

08:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Mar De Amor

18:15 Amanhã É Para Sempre

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Carinha de anjo

22:15 Programa do Ratinho

23:15 A Praça é Nossa

00:45 The Noite com Danilo Gentili

01:45 Operação Mesquita

02:30 Quem Não Viu Vai Ver

Qual novela vai substituir?

Esmeralda vai substituir Paixões de Gavilanes. A novela agora fica no ar por 1h45, de acordo com a programação oficial da emissora.

O folhetim é uma versão brasileira da novela venezuelano de mesmo nome, adaptado por Henrique Zambelli. A primeira exibição da trama estrela por Bianca Castanho no SBT foi em 2004.

A história gira em torno de Esmeralda (Bianca Castanho), uma jovem cega muito pobre, e José Armando (Cláudio Lins), de uma família abastada. O que eles não sabem é que foram trocados no nascimento pela parteira Rosário (Manoelita Lustosa) – ou seja, a garota é a verdadeira filha dos pais riscos.

O destino dos dois volta a se cruzar quando ambos já estão adultos. Os dois se apaixonam, mas vão ter que enfrentar o pai de José Armando, Rodolfo (Paulo César Grande), que se opõe ao relacionamento devido às condições sociais da protagonista. Além disso, o ricaço já está comprometido por a ambiciosa Graziela (Karina Barum).

Ainda há o médico Lúcio Malaver (Delano Avelar), que é obcecado por Esmeralda. Ele arma para que José Armando acredite que foi traído por Esmeralda e consegue separar o casal. Os dois saem da vida um do outro, mas se reencontram em São Felipe, quando a protagonista decide fazer uma cirurgia que lhe devolve a visão.

+ Cuidado com o Anjo vai voltar em 2022 no SBT; novela estreia em junho