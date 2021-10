Novela Pantanal: quem escreveu a versão original e o remake?

Pantanal, exibida pela primeira vez em 1990 na TV Manchete, ganhará uma nova versão na Globo em 2022. A trama já tem alguns nomes confirmados e ganhará um novo roteiro na emissora. Afinal, quem escreveu a novela Pantanal e quem fará o remake?

Quem escreveu a novela Pantanal?

A primeira versão da novela Pantanal foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida em 1990 na extinta TV Manchete.

A trama girava em torno da história de José Leôncio, dono de uma fazenda de gado na região que dá nome à novela. Ele vai ao Rio de Janeiro e se envolve com Madeleine. Os dois vão morar na Pantanal, mas a moça não se acostuma com a nova vida e vai embora levando o filho do casal, Jove. Quando Jove cresce, ele vai à fazenda conhecer o pai, mas é rejeitado. O personagem acaba se envolvendo com Juma Marruá, uma jovem criada como selvagem pela mãe, que fora assassinada.

Na versão original da novela, Juma Marruá foi interpretada por Cristiana Oliveira. Sua mãe, Maria Marruá, foi vivida por Cassia Kis. Na época, Marcos Winter ficou responsável por interpretar o outro protagonista da história, Jove. José Leôncio ficou a cargo de Paulo Gorgulho e Cláudio Marzo, que viveram o personagem em fases diferentes da trama.

Quem vai escrever o remake de Pantanal?

Já o remake, previsto para estrear em 2022, está sendo adaptada por Bruno Luperi, neto do autor da versão original.

Para a nova versão, Alanis Guillen será Juma Marruá. Apesar de não terem sido confirmados oficialmente, outros nomes circulam na web. José Leôncio será vivido por Renato Góes na primeira fase da novela e por Marcos Palmeira na segunda, quando o personagem estiver em sua fase adulta.

Jesuíta Barbosa aparece cotado para viver Jove. Juliana Paes será Maria Parruá, enquanto Osmar Prado ficou com o papel do icônico Velho do Rio. Dira Paes será Filó adulta e Letícia Salles fica a cargo de interpretar Filó ainda jovem.

Outros nomes que aparecem no elenco são: Debora Bloch (Maria Bruaca), Juliano Cazarré (Alcides), José Loreto (Tadeu), Bruna Linzmeyer (Madeleine na primeira fase da novela), Murilo Benício (Tenório), Gabriel Sater (Trindade), Julia Dalavia (Guta), Malu Rodrigues (Irma) e Caco Ciocler (Gustavo).

