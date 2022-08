Novela Reis estreia dia 3 de agosto; como será a nova fase

A novela Reis estreia nos próximos dias com uma nova temporada e seguirá a história do Rei Davi, um dos mais famosos da Bíblia. O retorno às telinhas da Record acontecerá de forma gradual, primeiro o público vai conferir um resumo de episódios que já foram ao ar e só então os capítulos inéditos serão exibidos. O folhetim vai substituir Todas as Garotas em Mim na faixa das 21h da emissora de Edir Macedo, começando depois do Jornal da Record, e será exibida de segunda a sábado.

Quando a novela Reis estreia na Record?

A novela Reis estreia no dia 3 de agosto, quarta-feira. A Record TV explicou em chamadas de TV que nestes primeiros dias de atração no ar, o público irá acompanhar um resumo de tudo o que aconteceu na primeira e segunda temporada da série bíblica. Só a partir do dia 10 de agosto, quarta-feira, é que os capítulos inéditos do folhetim ganharão espaço. A partir desta data terá início a temporada A Rejeição, a terceira da produção.

Segundo jornalista Flávio Ricco, colunista do R7, depois que a terceira temporada chegar ao fim, a Record vai exibir a temporada A Escolha logo em seguida. É previsto que o folhetim assuma a faixa das 21h agora em agosto e fique no ar até o final de 2022. Porém, este não será o fim da novela. Se nada mudar nos planos da emissora, como a Record planeja várias temporadas para a atração, o folhetim fará uma pausa no começo de 2023 e depois retornará com novos capítulos ao longo do ano.

Para assistir a novela Reis estreia na próxima quarta-feira, dia 3 de agosto, você pode acompanhar tudo de graça, seja pela televisão ou internet. Caso você não tenha acesso a um aparelho de TV para conferir a Record, você pode usar a aba ao vivo do Playplus (plataforma streaming do canal) pelo celular, computar, Smart TV ou tablet. Neste caso, só será necessário ter um cadastro gratuito no site.

Já para os assinantes do serviço, os capítulos da primeira e segunda temporada de Reis já estão disponíveis e os novos serão colocados na plataforma conforme a exibição na televisão. Quem paga os R$ 15,90 ao mês do Playplus, tem direito a assistir tudo na íntegra. Caso você seja um novo cliente na plataforma, tem direito a 14 dias grátis.

História da temporada A Rejeição de Reis

A novela Reis estreia sua terceira temporada com o final da trajetória do rei Saul e o reinado de Davi. A atração irá mostrar como foi a queda de Saul, que não foi aceito por todo o povo de Israel e teve dificuldades no trono da nação e logo em seguida a ascensão de seu sucessor. Para sua substituição no cargo, surge o jovem Davi, que é o escolhido de Deus para a tarefa.

Para quem conhece a Bíblia, é possível relembrar que o rapaz é o responsável por matar o gigante Golias – usando apenas uma pedra – durante um momento de conflito do exército israelita. Depois, sua trajetória o leva até conquistar o trono e ser coroado rei de Israel.

Todas as Garotas em Mim volta quando?

De acordo com o jornalista Flávio Ricco, do R7, Todas as Garotas em Mim, atual atração da faixa das 21h da Record, vai retornar às telinhas em janeiro de 2023. A emissora ainda não confirmou as informações e também não revelou se existe o risco da série jovem cristã ficar fora da grade no futuro, por conta da baixa audiência.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin do UOL, Todas as Garotas em Mim é a novela da Record com o pior ibope da história da emissora. No total, a primeira temporada da produção jovem contou com pouco mais de 40 capítulos e marcou as telinhas de 7 de junho a 2 de agosto de 2022. A exibição dos capítulos inéditos acontecia de segunda a sexta e aos sábados o público conferia os melhores momentos da semana em um compilado.

Quem serão os protagonistas da novela temporada de Reis?

Três nomes serão muito importantes na nova fase da novela Reis, os atores Carlo Porto, que já apareceu na temporada passada, Gabriel Vivan e Cirillo Luna. Carlo continuará em seu papel de Saul, ele será alvo do povo de Israel e tentará manter seu poder, mas o governo do personagem vai desmoronar aos poucos. Se o folhetim seguir os passos da passagem bíblica sobre Saul, o rei perderá o juízo e começará a cometer loucuras por medo de perder seu posto.

Quem aparecerá na trama e vai tirar o sono de Saul é Davi, o escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. O personagem será vivido por Gabriel Vivan na fase jovem e depois o ator vai ser substituído por Cirillo Luna, quando Davi estiver mais velho. Em entrevista ao DCI, em junho, Vivan revelou que desenvolveu uma grande parceria com Luna para criar o personagem de Davi para Reis. “A gente manda textos um para o outro, viramos amigos, fazemos workshops juntos, lutas e trabalhos juntos”, contou.

Tanto Carlo Porto quanto Cirillo Luna apareceram em outra novela bíblica do canal, Gênesis. Já Gabriel Luna é estreante nas telinhas. Também estão no elenco, Miguel Coelho, Bruno Breves, Rayanne Morais, Caio Vegatti, Juliana Boller e Christine Fernandes.

Leia também

Quando começa A Fazenda 2022 na Record TV