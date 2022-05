Novela Reis: por que Abner morreu? Como foi morte na Bíblia

Por que Abner morreu na novela Reis? O personagem de Dudu Pelizzari apareceu em cenas sanguinárias contra os amonitas no capítulo desta terça-feira (17) do folhetim bíblico da Record. Mas a verdade é que muita gente confundiu o que realmente aconteceu com o parente de Saul (Carlo Porto).

A realidade é que Abner não morreu na novela Reis, pelo menos não ainda. Para quem assistiu as cenas do capítulo de terça-feira e ficou confuso, a cena em que Abner morre é na verdade uma visão da feiticeira Laísa (Sthefany Brito) realizada a pedido de Naás (Rodrigo Moraes). No ritual, a feiticeira prevê o que irá acontecer na batalha contra Israel e garante que Naás irá vencer e Abner e Saul serão mortos.

Porém, se a novela Reis seguir os acontecimentos da Bíblia, Abner não irá morrer nos próximos capítulos. Uma prova disso é que o personagem continua sendo citado nos resumos dos episódios da produção da Record TV, liberados pela própria emissora.

Nas escrituras, o filho de Ner fica vivo por mais tempo, chega a trair Saul, se envolve com o Rei Davi e só então dá seus últimos suspiros. Então, por que Abner morre afinal de contas? O personagem é alvo de vingança.

Por que Abner morreu na Bíblia?

Na Bíblia, Abner morre porque matou Asael, irmão de Joabe. Os dois tiveram um conflito após uma batalha em Gibeom e Abner matou Asael com uma lança.

Joabe estava ausente de Hebrom durante o ocorrido, mas quando retornou, descobriu que Abner havia matado seu irmão. Para se vingar, ele foi atrás do parente de Saul e o encontrou no portão da cidade. Joabe então usou uma espada e assassinou Abner.

Antes de seu trágico final, Abner comete o erro de se envolver com Rispa, a concubina de Saul. Depois, ele acaba ao lado de Davi, com quem Saul tinha rivalidade. Após a morte de Saul pelas mãos dos filisteus, ele se volta contra Davi e tenta colocar seu filho Isbosete no trono de Israel. Porém, ele não tem sucesso nesta empreitada.

*Consulta realizada na Bíblia Livre (BLIVRE), tradução da Bíblia Sagrada de forma gratuita para o português baseado na edição de 1819 de João Ferreira de Almeida.

Abner arranjou problemas com o pai quando disse que não queria ser rei:

Quem é o ator Dudu Pelizzari

Dudu Pelizzari é o ator paulista de 37 anos de idade que interpreta Abner, que não morreu ainda, na novela Reis. O famoso já somou trabalhos na Globo, SBT, Record e até participou de reality show.

Em 2006, Dudu fez sua primeira aparição nas telinhas, como o Fred de Malhação. No ano seguinte, ele fez Dance, Dance, Dance e de 2008 a 2009 esteve na novela Negócio da China. Em 2009, ele também trabalhou na série Descolados.

O ano de 2010 foi cheio para o ator, além da participação na série A Vida Alheia, ele participou do programa A Fazenda. Nesta terceira edição do reality show rural da Record, Dudu foi o sexto eliminado da temporada. Ele somou confusões com Nany People e Tico Santa Cruz e até ganhou o apelido de “Judas”.

Depois de um tempo se dedicando ao teatro, ele retornou as telinhas com a série O Negócio (2013) e depois migrou para o SBT, em que foi Flávio Escobar em Carinha de Anjo (2016).

Em 2018, ele atuou em Minha Vida em Marte e desde então estava longe das câmeras. Agora em 2022, ele retorna como Abner da novela Reis e também estará na série Ameaça Invisível.

Recentemente, ele terminou o namoro de mais de três anos com a atriz Paloma Bernardi. A informação foi confirmada pela assessoria de Paloma em março.

