Joabe mata Abner? Como será o fim do personagem de Reis

Não falta muito para o personagem de Dudu Pelizzari se despedir da novela Reis. A sexta fase da atração da Record TV caminha para seu final e Joabe (Mario Bregieira) vai atrás Abner nos próximos capítulos do folhetim bíblico em busca de vingança. O primo do rei Saul terá um final trágico que foi contado na Bíblia.

Como Abner morreu na Bíblia?

Abner foi assassinado na Bíblia por Joabe e Abisai, irmãos de Asael. A dupla resolveu acabar com a vida do primo de Saul por vingança, já que ele foi o responsável pela morte Asael após uma batalha em Gibeão.

Abner não queria matar o rapaz, mas após perder um conflito foi perseguido por Asael, que não quis ceder e partiu para a luta. Em uma atitude de autodefesa, ele acaba tirando a vida do rapaz com sua lança, o que gera a ira, tristeza e revolta de seus irmãos.

Na Bíblia, no ponto da história em que Abner é assassinado por Joabe e Abisai, ele já não é mais inimigo de Davi. Para quem não lembra, Abner esteve do lado de Saul durante um grande período e lutou contra Davi. No entanto, depois de ser acusado por Isbosete de conspiração para se apoderar do trono e também de ter um relacionamento com Rispa, concubina real, ele se sente ofendido por ter sua fidelidade questionada e por isso muda de lado, apoiando Davi.

Por ter influência entre as tribos, Abner acaba se tornando importante para o escolhido de Deus e ajuda com que todos reconheçam Davi como o rei de toda Israel. Ele é peça importante para que membros da casa de seu primo Saul deixem de vez o trono, que finalmente fica unificado sob o comando de Davi.

Por isso, Davi criou afeto por Abner e não queria que ele fosse morto por seus sobrinhos Abisai e Joabe em uma busca por vingança pela morte de Asael. Após um encontro de Abner com Davi, Joabe tentar fazer com que o rei desconfie das intenções do primo de Saul, mas não tem sucesso.

Pelas costas de Davi, Joabe manda mensageiros atrás de Abner e o leva de volta a Hebrom, com o pretexto de que precisava falar com ele em participar. Joabe e Abisai então o encurralam na porta da cidade e o matam por vingança.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e estudos do Estilo Adoração foram consultados.

Quando Abner vai morrer em Reis da Record?

Ao que tudo indica, Abner morrerá pelas mãos dos irmãos de Asael no capítulo da próxima segunda-feira, dia 15 de maio. Os resumos da Record não dizem com exatidão que o personagem será morto neste dia, mas revela que Abisai e Joabe tomarão uma "atitude extrema" contra o primo de Saul, que irá até a dupla para tentar se desculpar.

Depois, é citado que na falta de Abner, Isbosete vai assediar Rispá e então o personagem de Dudu Pelizzari não aparece mais em nenhum capítulo. Por isso, é provável que a atitude extrema dos filhos de Zeruia citada no resumo seja o assassinato de Abner.

A próxima fase de Reis, intitulada O Pecado, está prevista para começar no dia 24 de maio. Esta temporada focará no romance proibido entre Davi e Bateseba, esposa do soldado Urias. Em seguida, a oitava fase se chamará A Consequência. Ela ainda não tem data para estrear. Sabe-se até agora que ela contará com uma troca de atores devido a um salto temporal na história. Assim, Petrônio Gontijo, de 54 anos, ficará no lugar de Cirillo Luna, 40 anos, como o rei Davi.

