Kayla novela Reis é filha de quem? Árvore genealógica é misteriosa

Kayla da novela Reis é filha de quem? As intenções da moça em uma vingança contra Israel deixa o passado da personagem de Hylka Maria um mistério a ser descoberto pelo público. Com sua segunda temporada em exibição, Reis revela aos poucos o desenvolvimento de Kayla e o que a mulher é capaz de fazer para conseguir o que quer.

Kayla novela Reis é filha de quem?

Kayla é filha de Baaná (Marcos Breda) e sobrinha de Malquias/Luciér (Daniel Blanco/Sérgio Dias Maciel). Até agora, essas foram as novas informações sobre o passado da personagem. A verdade sobre a árvore genealógica ainda pode mudar ao longo da trama, já que a jovem esconde segredos e é uma infiltrada em busca de vingança.

Sobre a mãe da personagem de Hylka Maria, que ainda permanece uma incógnita, fãs da novela citaram nas redes sociais nomes como Sâmila (Natália Ferrari) e Joiada (Renato Chocair), mas nada foi confirmado pela Record até agora.

Segundo a atual teoria do canal GV Novelas, que tem mais de 170 mil inscritos, Kayla pode querer destruir Israel por ser filha de uma mulher filisteia que foi morta por hebreus na novela Reis Em seguida, a jovem teria sido adotada por uma família israelita e cresceu entre os inimigos.

*A matéria será atualizado caso a Record revele que a moça não é filha de Baaná na novela Reis ou o nome da mãe da personagem.

Kayla existe na bíblia?

Kayla é uma personagem fictícia criada especialmente para a novela Reis. Ao procurar pelo nome da mulher na Bíblia Almeida Corrigida Fiel – versão online – não há resultados para a história de Kayla. No folhetim da Record, ela é interpretada pela atriz Hylka Maria.

Veja como foi a revelação do parentesco de Kayla com Luciér:

Quem é a atriz Hylka Maria?

Hylka Maria tem 36 anos e já é uma veterana das telinhas. A atriz está na ativa há mais 20 anos, desde 2001, quando fez sua estreia na televisão com a novela Amor e Ódio do SBT.

Pouco depois, ela migrou para a Globo quando conquistou o papel de Cleide na novela Mulheres Apaixonadas (2003). Em 2004, retornou ao SBT para trabalhar em Seus Olhos e em 2005 apareceu em Sítio do Picapau-Amarelo, novamente na TV Globo.

Após atuar no filme Anjos do Sol, Hylka foi Odete na novela Páginas das Vida na Globo. De 2007 a 2010 trabalhou de novo no canal de Silvio Santos, com as novelas Amigas e Rivais e Uma Rosa com Amor.

Em 2011 retornou aos estúdios Globos para ser Michele na novela Insensato Coração. Depois ela esteve em Os Anjos do Sexo (2011), na Band, Força-Tarefa (2009) e O Caçador (2014) na Globo.

Em 2017, a atriz apareceu em seu último folhetim antes de ser Kayla, a filha de Baaná (Marcos Breda) na novela Reis, A Força do Querer de Gloria Perez. Nos últimos anos ela também apareceu em Os Suburbanos (2018) e Bia (2020).

Reis passa de que dia?

A novela Reis passa de segunda a sábado na Record TV, sempre começando a partir das 21h00, depois do Jornal da Record. Porém, apenas durante a semana são exibidos capítulos inéditos. Aos sábados, o público assiste a um compilado com os melhores momentos dos últimos episódios do folhetim.

A segunda temporada da trama da novela Reis, intitulada Ingratidão, começou no dia 25 de abril e tem Kayla, filha de Baaná entre um dos arcos principais da história. Ainda não foi revelado até quando esta fase ficará no ar. Segundo o Purepeople, Reis deve finalizar sua última temporada em junho de 2022.

