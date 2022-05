Ator que faz Saul em Reis: carreira e novelas de Carlos Porto

Ator que faz Saul em Reis, Carlo Porto não está em sua primeira novela bíblica. O artista protagonizou a primeira fase de Gênesis, em 2020, e já trabalhou no SBT e na TV Globo. Carlo é casado com uma cantora e se tornou pai pela primeira vez há quase dois anos.

Quem é o ator que faz Saul em Reis?

Carlo Porto é o ator que faz Saul na novela Reis. O artista tem 40 anos de idade e é natural de Governador Valadares, Minas Gerais. Carlo é casado com a cantora Liah Soares, que já competiu no The Voice Brasil, reality show musical da Globo. Em agosto de 2020, o casal ganhou sua primeira filha. Liah deu a luz uma menina, que recebeu o nome Maria Liz.

O trabalho mais recente do ator que faz Saul em Reis foi em outra novela bíblica da Record: Gênesis. Na trama, Carlo Porto viveu Adão, o primeiro ser humano criado por Deus. O galã participou de toda a primeira fase do folhetim, que mostrava o jardim do éden, o fruto proibido, a vida de casados de Adão e Eva e também a rivalidade entre os filhos do casal, Caim e Abel, que resultou no primeiro assassinato da Bíblia.

Em 2021, o trabalho do ator ganhou reprise. A Record compilou Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida em uma única novela, intitulada A Bíblia.

Antes de assinar contrato com a Record, Carlo Porto havia trabalhado na novela portuguesa Alma e Coração (2018). No mesmo ano ele atuou no filme Finding Josef e na série Onde Nascem os Fortes.

Entre 2016 e 2018, ele esteve no SBT, em que viveu Gustavo Lários, o pai da protagonista de Carinha de Anjo. Nos anos anteriores, ele apareceu em quatro novelas da TV Globo: Alto Astral (2014), Insensato Coração (2011), Passione (2010) e Caras & Bocas (2009).

O primeiro trabalho nas telinhas do ator que atualmente faz Saul na novela Reis foi a série Casos e Acasos, em 2008. Antes disso, Carlo era modelo. Ele fez trabalhos nacionais e internacionais. Depois de morar por um tempo na Europa, Carlo retornou ao Brasil e passou a estudar na Escola Superior de Artes Célia Helena.

Quem é Saul em Reis?

Saul é o homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Samuel (Roberto Birindelli) é quem revela a decisão do soberano em transformar o homem em governante da nação. A trama mostra a transição entre o governo de juízes para a monarquia.

Inicialmente, Saul na novela Reis fica inseguro sobre sua nova posição e se pergunta se realmente é a escolha certa para o cargo. Afinal, ele era um homem comum do campo, que tinha uma vida tranquila ao lado dos seis filhos até ser escolhido para se tornar o líder de Israel.

No futuro da novela Reis, muitas batalhas aguardam o ator que faz Saul. O famoso precisou passar por uma preparação física e também aprendeu a como manusear espadas e armas da época.

Saul foi ungido por Samuel para ser o novo rei de Israel. Relembre:

Reis vai ser interrompida, mas voltará ainda em 2022

Segundo o Notícias da TV, a Record fará algumas mudanças em sua programação e por isso a novela Reis vai ser interrompida após a atual fase do folhetim ser finalizada. Porém, o drama bíblico irá voltar às telinhas com uma nova temporada ainda esse ano.

É previsto que o último capítulo de Reis – A Ingratidão vá ao ar no dia 6 de junho. A novela será substituída por Todas as Garotas em Mim, que será finalizada no dia 18 de julho. A partir do dia 19 de julho, o público terá Reis de volta, agora com uma nova temporada, intitulada A Rejeição. A estreia de Reis aconteceu no dia 22 de março de 2022 e até agora a novela exibiu duas temporadas seguidas.

A decisão pode ser confusa, mas de acordo Flávio Ricco, do R7, faz parte da estratégia da emissora de estabelecer a faixa de horário para produções originais do canal.

