Novela SBT em janeiro de 2022: programação para assistir ao vivo

Famoso por exibir novelas mexicanas de sucesso, o SBT está atualmente com três folhetins no grade, além da reprise de Carinha de Anjo, produzida pela própria emissora. Abaixo, veja a programação completa das novelas do SBT ao vivo.

Mar de Amor – Novela SBT ao vivo

Mar de Amor (2009) é exibida de segunda a sexta, às 17h, horário de Brasília.

A novela conta a história de Estrela Marina (Zuria Veja), uma jovem que nasceu de um estupro sofrido por sua mãe Cacilda (Erika Buenfil). A personagem ficou doente após a violência e sua filha foi criada pelos padrinhos.

Ao longo da novela, Estrela se envolve com Victor Manuel (Mario Cimarro), um homem deprimido que volta à Praia Escondida para tentar esquecer o seu passado. Entretanto, Oriana (Mariana Seoane), filha do homem mais rico e malvado do local, Leon (Manuel Landeta), também se apaixona pelo rapaz e faz de tudo para conquistá-lo. Quem também atrapalha o romance dos dois é a vilã Coral (Ninel Conde).

Amanhã É Para Sempre

Em seguida, a emissora de Silvio Santos exibe Amanhã É Para Sempre (2008), às 17h45, horário de Brasília.

Protagonizada pela atriz Silvia Navarro, o drama gira em torno do romance entre Fernanda e Eduardo (Fernando Colunga). Ela é filha de um grande fazendeiro e empresário, dono de uma grande companhia leiteira. Já o garoto é filho da governanta que trabalha na casa dos ricaços. Os dois crescem juntos e acabam unidos por um amor inocente.

Te Dou a Vida – Novela SBT ao vivo

A terceira novela mexicana na grade do SBT é Te Dou a Vida, no ar às 18h45, horário de Brasília.

Em Te Dou a Vida, o casal Helena (Eva Cedeño) e Ernesto (Jorge Salinas) ficam desesperados quando o filho adotivo Nicolas (Leonardo Herrera) é diagnosticado com leucemia. Eles decidem ir atrás do pai biológico da criança, Pedro (José Ron), que sequer sabia que tinha um filho.

Em um primeiro momento, Pedro se nega a fazer o teste de DNA e a ajudar a família, mas acaba sendo convencido por Helena. Ao longo da trama, Pedro e Helena começam a ficar cada vez mais próximos, despertando a fúria de Ernesto, que se revela ser o vilão da história.

Carinha de Anjo

Para fechar a grade de novelas mexicanas, o SBT exibe a reprise de Carinho de Anjo, de segunda a sábado, às 20h30, horário de Brasília.

Em Carinha de Anjo, Dulce Maria (Lorena Queiroz) é levada pelo pai Gustavo (Carlos Porto) para um internato após perder a mãe em um trágico acidente. O pai de Dulce, por sua vez, decide ir para a Espanha para tentar superar a morte da esposa.

Ela fica sob os cuidados da professora Cecília (Bia Arantes), por quem Gustavo se apaixonada quando retorna ao Brasil. Entretanto, ele está noivo de Nicole (Dani Gondim).

Há três formas de assistir as novelas ao vivo no SBT. A primeira é a mais tradicional, sintonizando no canal nos horários indicados. Também é possível ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente pelo portal: https://www.sbt.com.br/ao-vivo.

Depois da exibição na TV, os capítulos das novelas ficam disponíveis no SBT Vídeos. Os folhetins podem ser assistidos de graça mediante a criação de uma conta no site.

