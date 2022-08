Novelas do Viva agosto 2022: programação completa do mês

Novelas do Viva agosto 2022: programação completa do mês

Caminho das Índias, Alma Gêmea e O Beijo do Vampiro estão entre as novelas do Viva agosto 2022. Neste mês, não há novas estreias no canal e o público segue acompanhado os folhetins que já estavam no ar. Os novos títulos devem entrar para a grade somente nos últimos meses do ano.

Quais são as novelas do Viva agosto 2022?

Ao todo, são sete novelas que estão sendo reprisadas no Canal Viva. Algumas delas são exibidas de segunda a sexta, enquanto outras também vão ao ar em maratonas especiais exibidas aos sábados e domingos.

A última adição na grade do Viva foi a reprise de Caminho das Índias, que entrou para a programação do canal em 18 de julho. Essa é a terceira vez que a trama de Glória Perez está sendo exibida na televisão – a primeira foi em 2009 e a segunda em 2015 no Vale a Pena Ver De Novo. O folhetim fez muito sucesso em sua exibição original, ditando as tendências da época e fechando com 38 pontos de média de audiência.

Malhação 1997: episódios vão ao ar de segunda a sexta, às 11h30, 16h15 e 02h00, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): a temporada é exibida de segunda a sexta, às 12h00, 16h15 e 02h30, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): a novela é exibida de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 09h20 e 13h05.

Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h30 e 23h45, horário de Brasília. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 19h e 23h45.

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Na madrugada de segunda-feira, os episódios da semana são reexibidos entre 00h25 e 04h10.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados entre 14h20 e 18h05.

A Usurpadora (1999): de segunda a sexta-feira, às 20h30 e 03h00, horário de Brasília.

Próximas estreias do Viva

O canal Viva ainda guarda estreias para os próximos meses de 2022. Em outubro, a novela Força de um Desejo entra para a grade do canal, conforme antecipado pela colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A trama vai substituir Alma Gêmea na faixa de horário das 15h30.

Exibida pela primeira vez em 1999, a história escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira é ambientada na segunda metade do século XIX e narra um amor impossível entre Inácio (Fábio Assunção) e Esther Delamare (Malu Mader). Força de um Desejo foi inspirada em três romances do visconde de Taunay: A Retirada da Laguna, Inocência e A Mocidade de Trajano.

Haverá ainda a estreia de Coração de Estudante em novembro, que entra para substituir O Beijo do Vampiro, de acordo com o Notícias da TV.

O folhetim de 2002 escrito por Emanuel Jacobina tem como foco a preservação ambiental ao contar a história do protagonista Edu (Fábio Assunção), que se muda com seu filho Lipe (Pedro Malta) para a cidade de Nova Aliança, em Minas Gerais. É lá que ele conhece e se apaixona por Clara (Helena Ranaldi).

Por fim, Bambolê, trama de 1987, deve entrar na grade também em novembro, de acordo com O Globo. O folhetim é de autoria de Daniel Más e gira em torno de Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo) e suas três filhas Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), de quem é bastante próximo e mantém uma relação de amizade – um comportamento bastante atípico na sociedade dos anos 50.

Bambolê chega no canal Viva para substituir Pão-Pão, Beijo-Beijo, que termina nos próximos meses.