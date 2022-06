Quando estreia Bambolê no Viva, a nova reprise do canal

Os noveleiros já querem saber quando estreia Bambolê no Viva, que deve ser o folhetim que irá substituir Pão-Pão, Beijo-Beijo após o término da reprise. A novela traz Cláudio Marzo, Susana Vieira, Joana Fomm, Myrian Rios, entre outros atores como protagonistas.

Quando estreia Bambolê no Viva? Novela é substituta de Pão-Pão, Beijo-Beijo

Bambolê estreia no Viva em novembro, de acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A data ainda não foi divulgada oficialmente pelo canal, o que deve ocorrer nos próximos meses.

O folhetim é de autoria de Daniel Más e foi ao ar entre setembro de 1987 e março de 1988, no horário das 18h. Um dos grandes sucessos da Globo, a história gira em torno de Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo), um homem viúvo, romântico e idealista. Ele é pai de três filhas, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), de quem é bastante próximo e mantém uma relação de amizade – um comportamento bastante atípico na sociedade dos anos 50.

Ele vive uma relação conflituosa com Fausta (Joana Fomm), sua cunhada, que discorda da forma que ele cria suas filhas. A personagem é uma mulher ambiciosa, que quer que suas sobrinhas arranjem bons partidos – homens ricos – para se casarem e garantirem um futuro melhor para a família.

A situação entre os dois piora quando Álvaro passa a se relacionar com Marta (Susana Vieira), uma mulher divorciada e mãe de dois filhos, Murilo (Maurício Mattar) e Tavinho (Felipe Fonseca). A mulher é vendedora de produtos de beleza e conhece Álvaro quando se muda com a família para o mesmo prédio que o protagonista em Ipanema, no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, as filhas de Álvaro ficam divididas entre o pai e o filho. Ao mesmo tempo que gostam da relação que as três têm com o patriarca, gostam do conforto e da proteção proporcionadas pela tia.

Próximas novelas do Viva

Antes de Bambolê ir ao ar, os noveleiros ainda vão acompanhar outras estreias no canal de reprises da Globo. Em 18 de julho, Caminho das Índias (2009) entra para a grade do Viva. A trama escrita por Gloria Perez chega para substituir Páginas da Vida, na mesma faixa de horário.

A trama é um dos grandes sucessos de Gloria Perez do horário das 21h. Com núcleos divididos entre Brasil e Índia, a história central é focada em Maya (Juliana Paes), uma jovem de uma tradicional família da casta dos comerciantes, que se apaixona por Bahuan (Márcio Garcia), um “intocável”. No entanto, ela está de casamento marcado com Raj (Rodrigo Lombardi).

Em outubro, é a vez de Coração de Estudante voltar ao ar – a estreia ainda não foi confirmada pelo Viva. O folhetim é de autoria de Emanuel Jacobina e foi exibido pela primeira vez em 2002. A história traz à tona a proteção ambiental como tema central a partir de Edu (Fábio Assunção), um professor de biologia que é um grande protetor da natureza. Ele compra briga com o sogro, um rico fazendeiro que não se importa com sustentabilidade e só visa o lucro.

Enquanto isso, o público segue acompanhando A Usurpadora (1998), Malhação (1997), Malhação ID (2009), O Beijo do Vampiro (2002), Páginas da Vida (2006), Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) e Alma Gêmea (2005).

Além do canal na TV por assinatura, é possível acompanhar as novelas através do Globoplay +canais. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos de assinatura que contemplam o sinal do Viva. Os episódios ficam salvos na plataforma após a exibição no canal.

