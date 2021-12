Novelas no ar na TV: grade das emissoras em dezembro de 2021

Nos últimos meses de 2021, as principais emissoras do país têm apostado em novidades em suas grades, principalmente quando o assunto é folhetins. Em dezembro, haverão mais estreias e reprises para os noveleiros. Abaixo, veja a programação completa das novelas que estarão no ar no próximo mês. Os horários podem variar conforme a programação.

Novelas no ar na Globo

A partir de 6 de dezembro, as reprises ganham mais uma faixa de horário na emissora. A Globo optou por inserir o Cravo e a Rosa (2000) na programação, logo após o Jornal Hoje. Também seguem na programação O Clone, no Vale a Pena Ver De Novo, Malhação – Sonhos (2014), Nos Tempos do Imperador, Quanto Mais Vida, Melhor, Um Lugar ao Sol e Verdades Secretas.

O Cravo e a Rosa (reprise, 2000): estreia em 6 de dezembro, logo após o Jornal Hoje. Exibição de segunda a sexta-feira.

Vale a Pena Ver De Novo: O Clone (reprise, 2001), de segunda a sexta, às 16h40, horário de Brasília.

Malhação – Sonhos (reprise, 2014): de segunda a sexta, às 17h55, horário de Brasília.

Nos Tempos do Imperador: de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Quanto Mais Vida, Melhor: de segunda a sábado, às 19h40, horário de Brasília.

Um Lugar ao Sol: de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília.

Verdades Secretas (reprise, 2015): de segunda a sexta, horário pode variar entre 22h40 e 00:00.

Record

Atualmente, a Record possui três novelas em sua programação. Durante a tarde, a emissora exibe a reprise de Prova de Amor. À noite, é a vez de mais um folhetim religioso, A Bíblia, exibido como um compilado de outras três tramas evangélicas da emissora.

Quando Chama o Coração, seriado canadense, também está no ar sendo exibido no formato de telenovela.

Prova de Amor (reprise, 2005): de segunda a sexta, às 15h15, horário de Brasília.

A Bíblia: de segunda a sexta, às 21h, horário de Brasília.

Quando Chama o Coração: de segunda a sexta, às 21h45, horário de Brasília.

Novelas no ar no SBT

A emissora de Silvio Santos também vai trazer novidades a partir de dezembro. No dia 13 do próximo mês, o SBT vai reexibir Mar de Amor no lugar de Coração Indomável, que termina nas próximas semanas. Amanhã É Para Sempre, Te Dou a Vida e Carinha de Anjo seguem na programação.

Coração Indomável (2013): de segunda a sexta, às 17h, horário de Brasília. No ar até 10 de dezembro.

Mar de Amor (2009): de segunda a sexta, às 17h, horário de Brasília. No ar a partir de 13 de dezembro.

Amanhã É Para Sempre (2008): de segunda a sexta, às 17h45, horário de Brasília.

Te Dou a Vida (2020): de segunda a sexta, às 18h45, horário de Brasília.

Carinha de Anjo (2016): de segunda a sexta, às 20h30, horário de Brasília.

Viva

Em dezembro, o público continua acompanhando as estreias recentes do canal, Amor com Amor se Paga (1984) e Páginas da Vida (2006). Sonho Meu (1993) e Paraíso Tropical (2007) entram na reta final e serão substituídas por Alma Gêmea (2005) e O Beijo do Vampiro (2002) a partir de janeiro.

Malhação (1996) – de segunda a sexta, às 11h40 e 16h45, horário de Brasília, com reprise às 02h35. Aos sábados, os episódios da semana são reprisados entre 10h e 12h.

Malhação – Múltipla Escolha (2009) – de segunda a sexta, às 12h05 e 17h20, horário de Brasília, com reprise às 03h10. Aos sábados, os episódios da semana são reprisados entre 7h15 e 09h15.

Sonho Meu (1993) – de segunda a sábado, às 12h50, horário de Brasília, com reprise às 01h40.

Páginas da Vida (2006) – de segunda a sábado, às 13h30, horário de Brasília, com reprise às 23h. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 18h10 e 22h45.

Amor com Amor se Paga (1984) – de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h55. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 23h40 e 03h45.

Paraíso Tropical (2007) – de segunda a sábado, às 15h20, horário de Brasília, com reprise às 00h00. Aos domingos, os episódios da semana são reprisados entre 12h35 e 17h10.