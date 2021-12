Novela está em exibição no Viva

Relembre quem fica com quem em Páginas da Vida

Páginas da Vida (2006) ganhou uma reprise no Viva. A história principal do folhetim escrito por Manoel Carlos é a adoção dos gêmeos de Nanda (Fernanda Vasconcellos), que morre após dar à luz. Há também muitos romances ao longo da novela. Quem fica com quem em Páginas da Vida?

Helena e Diogo – Quem fica com quem em Páginas da Vida?

Helena (Regina Duarte) vence o processo movido por Léo (Thiago Rodrigues) e consegue ficar com Clara (Joana Mocarzel), enquanto Francisco continua com o avô Alex (Marcos Caruso).

Com o desfecho a seu favor no tribunal, Helena se entrega ao amor de Diogo (Marcos Paulo).

Thelma e Jorge

Como em todo final de novela, há casamentos em Páginas da Vida. Thelma (Grazi Massafera) e Jorge (Thiago Lacerda) trocam alianças na capela da casa de Tide (Tarcísio Meira), e tempos depois, a jovem engravida do primeiro filho.

Sandra se casa, mas tem um amante – Quem fica com quem em Páginas da Vida?

Sandra (Danielle Winits) não deixa de ser interesseira. No último capítulo da novela, a trambiqueira fica com Machadão (Zé Victor Castiel), seu ex-empregado, apenas por dinheiro após o homem ganhar R$50 milhões na loteria.

Ela aparece descendo de um carro de luxo ao lado de seu marido, mas lança uma piscada para o amante Greg (José Meyer).

Isabel e Renato

Isabel (Vivianne Pasmanter) e Renato (Caco Ciocler) sentiam antipatia um pelo outro no começo de Páginas da Vida, mas se entendem no final. Os pombinhos se entregam à paixão e se casam.

Alex e Tereza – Quem fica com quem em Páginas da Vida?

Quem também fica junto é o casal Alex (Marcos Caruso) e Tereza (Renata Sorrah). Os dois aparecem de mãos dadas após a passagem de tempo na novela.

Márcia e Silvio

Após um romance passageiro com Tônia (Sonia Braga), Silvio (Edson Celulari) se apaixona por Márcia (Helena Ranaldi) que ficou viúva de Gustavo (Antonio Calloni) ainda no começo da novela.

A personagem não havia se envolvido com mais ninguém depois da morte do marido, mas também se interessa por Silvio. Os dois se rendem à paixão e ficam juntos.

