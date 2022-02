Estreias do GloboPlay em fevereiro de 2022 tem Tropicaliente e mais

Fevereiro de 2022 começa com muitas estreias no GloboPlay. A novela Paraíso Tropical, que termina de ser exibida no Viva neste mês, será disponibilizada para os assinantes. A emissora também vai incluir no catálogo Tropicaliente, folhetim exibido em 1994, além de novas séries e filmes.

Estreias do Globoplay em fevereiro de 2022 tem Paraíso Tropical

A novela chega na plataforma de streaming no dia 28 de fevereiro. A história escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares gira em torno das gêmeas Paula e Thaís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini. Elas só descobrem sobre a existência uma da outra ao longo da trama. Outro destaque é o casal Bebel (Camila Pitanga), uma prostituta, e Olavo (Wagner Moura), um empresário.

Tropicaliente – Estreias do Globoplay em fevereiro de 2022

Tropicaliente (1994) estreia em 14 de fevereiro para os assinantes da plataforma. Escrita por Walther Negrão, a trama conta a história de Letícia (Sílvia Pfeifer), uma jovem que deixa sua vida de luxo para trás para viver um romance com Ramiro (Herson Capri). Ela é filha do rico empresário Gaspar (Francisco Cuoco), que não aceita a rebeldia da filha e tentará destruir o namoro da moça.

Angela Black

Tem mais seriados chegando no Globoplay. Em 3 de fevereiro, a plataforma inclui Angela Black em seu catálogo. A produção é um suspense e gira em torno de Angela (Joanne Froggatt), uma mulher que tem uma vida tranquila até a chegada de Ed (Samuel Adewunmi), um investigador particular, em sua vida. O profissional começa a revelar os segredos mais sombrios de Oliver (Michiel Huisman), marido da protagonista.

Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa – Estreias do Globoplay em fevereiro de 2022

Também tem novidades para quem gosta de documentários. Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa fala sobre a coração da majestade através de uma análise feita por uma psicóloga clínica sobre linguagem corporal e também com leitores labiais que dão uma nova vida ao arquivo da varanda da Coroação. O longa-metragem estará disponível em 6 de fevereiro.

A Impostora

Outra novela que estreia na plataforma é A Impostora, produção portuguesa. Na trama, Verônica (Dalila Carmo) assume a identidade de sua gêmea Vitória para tentar salvar a vida de seu sobrinho Jaiminho (André Carvalho) e destruir Frederico Varela (Pedro Lamares), abusador de sua irmã. O folhetim será disponibilizado em 21 de fevereiro.

Outras estreias

Chicago P.D. – Seriado – Temporada 8 – 1 de fevereiro

Chicago Med – Seriado – Temporada 6 – 2 de fevereiro

Império de Mentiras – Novela – 7 de fevereiro

As Fabulosas Aventuras dos Freak Brothers – Seriado – 10 de fevereiro

Em fevereiro, mas sem data certa de estreia:

Cinco Quartos – Seriado – Temporada 2

O Diagnóstico – Seriado

Nancy Drew – Seriado – Temporada 3

NCIS – Seriado

NCIS Havaí – Investigações Criminais – Parte 1 – Seriado

NCIS Los Angeles – Seriado

Professor T – Seriado

Em Busca da Minicasa – Seriado

Para os assinantes do GloboPlay +canais, a plataforma transmite os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 no SporTV entre 4 e 20 de fevereiro.

Às quartas, o BBB – A Eliminação agita o Multishow na faixa de horário das 23h. No Viva, O Beijo do Vampiro estreia em 28 de fevereiro e os episódios vão começar a ser disponibilizados no GloboPlay após a exibição na TV.

Leia também: VOTE: qual novela vai substituir O Clone no Vale a Pena Ver De Novo?