Anne Hathaway revela que não gosta de ser chamada pelo 1° nome

Você tem algum problema com seu primeiro nome? Anne Hathaway revelou que prefere não ser chamada por ele! E o motivo não tem ligação com não gostar de “Anne”. É que a faz lembrar das broncas de sua mãe, que o menciona apenas quando está muito brava.

Por que Anne não gosta do nome?

A atriz americana, de 38 anos, revelou o incômodo durante entrevista ao apresentador Jimmy Fallon. “A única pessoa que me chama de Anne é a minha mãe e ela só faz isso quando está muito brava comigo, mas muito brava mesmo”, contou a atriz. “Então toda vez que saio por aí e alguém me chama acho que vou levar uma bronca. Alguém grita ‘Anne!’ e eu me pergunto ‘o que foi que eu fiz?’”.

A vencedora do Oscar de “Melhor Atriz Coadjuvante”, em 2013, pede para que não a chamem pelo primeiro nome e revelou que seus colegas de trabalho respeitam esse detalhe inusitado. “As pessoas são adoráveis, elas não querem parecer presunçosas, então dão um jeito de se virar nos sets, porque ninguém se sente confortável me chamando de Anne”, contou a atriz.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ela ainda deu a entender que, se pudesse escolher, mudaria o nome artístico. “Eu tinha 14 anos quando gravei o meu primeiro comercial e tive que fazer a carteirinha do Sindicato dos Atores”, lembrou. “Lá, eles me perguntaram como eu ia me chamar. Na época, pensei: ‘Pode ser simplesmente o meu nome: Anne Hathaway’. Pareceu a escolha certa no momento, mas não imaginei que todo mundo, para o resto da minha vida, me chamaria de Anne.”

Mas, afinal, como Anne Hathaway deve ser chamada? “É que apenas não funciona para mim. Eu sou a Annie. As pessoas também me chamam de Miss H ou Hath, me chame de qualquer coisa menos Anne”.

Assista ao vídeo da entrevista (em inglês):

Não é só Charles: quem são os outros três filhos da rainha Elizabeth?