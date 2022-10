Como está o elenco de O Diabo Veste Prada hoje, 16 anos depois

Em 2006, chegou aos cinemas um longa-metragem estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway que entra facilmente na lista de favoritos de muita gente, cujo o elenco de O Diabo Veste Prada hoje ainda é muito lembrado. O filme mostra a realidade de uma jovem jornalista que começa a trabalhar em uma conceituada revista de moda. O problema é que a editora é uma megera que transforma a vida de todos em pesadelo.

+Elenco de Os Dez Mandamentos hoje: como estão os atores em 2022

Estrela do filme, como está Meryl Streep do elenco de O Diabo Veste Prada hoje

Meryl Streep é um dos principais nomes do elenco de O Diabo Veste Prada hoje. Ela interpretou a temida Miranda Priestly, a exigente editora que deixa seus funcionários a beira de um colapso.

Na época em que o filme foi lançado, Meryl tinha 57 anos de idade e concorreu ao Oscar de Melhor Atriz. Ela acabou perdendo a estatueta para Helen Mirren, que venceu por A Rainha.

Hoje, aos 73 anos, Meryl continua na ativa. Ela é uma das principais atrizes de Hollywood e tem três filhas que também seguem a carreira da atução: Louisa Gummer, Mamie Gummer e Grace Gummer. O longa mais recente da filmografia da atriz foi Não Olhe para Cima, lançado pela Netflix em 2021.

+Quem ganhou mais vezes o Oscar de Melhor Atriz? Veja todas as indicações de Meryl Streep

Anne Hathaway viveu a mocinha Andy

Anne Hathaway continua com o mesmo rosto de boneca de 16 anos atrás. A atriz completou 24 anos de idade no ano em que o filme foi lançado e agora em 2022 vai fazer 40 anos – em novembro. Na época do longa, ela ainda não era mãe e nem casada. Hoje, Anne tem como parceiro o ator Adam Shulman, com quem se casou em 2012. Alguns anos depois, em 2016, ela se tornou mãe pela primeira vez.

Atualmente, a atriz não para de somar trabalhos. Entre 2019 e 2022, ela apareceu em Modern Love (2019), A Última Coisa que Ele Queria (2020), O Preço da Verdade (2019), Convenção das Bruxas (2020), Confinamento (2021), Solos (2021), WeCrased (2022) e Armageddon Time (2022).

No elenco de O Diabo Veste Prada hoje, ela interpretou Andy, a jovem jornalista protagonista que começa a viver uma correria depois que passa a trabalhar para Miranda. Para piorar, seu relacionamento e vida pessoal começam a desmoronar por causa da carreira.

+15 Filmes de Romance para assistir

Emily Blunt

Emily Blunt interpretou a personagem Emily no elenco de O Diabo Veste Prada hoje. Ela trabalhava na revista em que Miranda era editora e foi quem deu os primeiros toques para Andy de como realizar o trabalho. A jovem sonhava em crescer na carreira e às vezes competia com Andy pela atenção da chefe.

Emily tinha 23 anos na época e ainda não era casada. Alguns anos mais tarde, em 2010, ela subiu ao altar com o ator, diretor e roteirista John Krasinski, com quem está até hoje e tem dois filhos.

Os trabalhos recentes da atriz foram os filmes Um Lugar Silencioso: Parte II (ao lado do marido), Além das Montanhas (2020) e Jungle Cruise (2021).

+40 filmes para assistir com a pessoa amada

Stanley Tucci

O ator Stanley Tucci também se destacou no elenco de O Diabo Veste Prada hoje. Ele viveu o personagem Nigel, que trabalhava na mesma revista que Miranda e Andy e ajudou a jovem jornalista a dar uma repaginada no visual.

Atualmente, ele tem 61 anos de idade. Nos últimos anos, ele apareceu no cinema e na TV, mas somou mais trabalhos nas telinhas. Ele esteve no longa Convenção das Bruxas (2020) com Anne Hathaway, emprestou sua voz para a animação What If (2021), atuou em La Fortuna (2021) e no filme King’s Man: A Origem, além de aparecer também em Inside Man (2022) e Moley (2021 – 2022).

Adrian Grenier foi namorado de Andy no elenco de O Diabo Veste Prada hoje

Adrian Grenier interpretou o Nate, o namorado de Andy ao longa da trama. Entre o elenco de O Diabo Veste Prada hoje, ele ainda recebe críticas. O personagem foi odiado por vários fãs do longa-metragem por suas atitudes com a namorada. O casal começa a viver em crise depois que a jovem começa a trabalhar para Miranda e ele quer seguir outro sonho.

No ano de lançamento do filme, em 2006, o ator tinha 30 anos de idade. Hoje, ele está com 46 anos e continua trabalhando. Em 2021, ele apareceu na minissérie Clickbait e em 2022 no filme Cipher.

Simon Baker

O ator Simon Baker viveru o personagem Christian Thompson. Ele aparece na vida de Andy depois que a mocinha passa a trabalhar na revista de moda e mexe com o seu coração. Além disso, ele promete conseguir o que a jovem tanto quer ao trabalhar incessantemente para Miranda: sucesso.

Simon Baker não era nenhum desconhecido quando apareceu no filme. Hoje um dos nomes mais famosos, quando fez parte do elenco de O Diabo Veste Prada hoje, ele já tinha aparecido em Los Angeles: Cidade Proibida (1997), Procurado (1997), Em Busca da Fama (2000), Planeta Vermelho (2000), O Chamado 2 (2005), entre outros filmes famosos.

Dois anos depois de O Diabo Vestee Prada, ele se tornou a estrela da série O Mentalista, que ficou no ar até 2015. AGora em 2022, ele atuou em Rugido e Blaze.

Tracie Thoms

A atriz Tracie Thoms viveu a personagem Lily, amiga do casal Andy e Nate. Na época, a famosa tinha 31 anos de idade e já havia aparecido na famosa série Lei & Ordem e também na aclamada peça da Broadway Rent: Os Boêmios.

Hoje, a triz tem 47 anos de idade. Recentemente, ela esteve nas séries 9-1-1 (2018 – 2022) e Love Victor (2022), além dos filmes Blood Relatives (2022) e Jerry e Marge Tiram a Sorte Grande (2022).

Leia também

Como estão os atores de Chocolate com Pimenta hoje