O Faustão vai apresentar hoje programa na Band?

A saída de Faustão da Band começou a se desenrolar em maio, quando a notícia da saída do comunicador da emissora pegou todos de surpresa. O DCI apurou na última sexta-feira (16) que Faustão não comparece mais aos estúdios da Band desde 31 de maio e não vai apresentar mais nenhum programa.

Isso significa que o único conteúdo inédito da atração foi gravado apenas de João Guilherme Silva ao lado da jornalista Anne Lottermann, que foram escolhidos para ficar no lugar de Faustão na Band.

Faustão continua aparecendo em algumas publicidades por razões contratuais, mas gravadas ainda em maio. Esses contratos de merchandising exigiam o rosto do comunicador, por isso precisaram ser filmadas antes do acordo do apresentador com o canal ser encerrado e estão indo ao ar aos poucos.

Além disso, alguns quadros e programas com Fausto Silva estavam engavetados e por isso estão aparecendo nas telinhas só agora, mas nada disso tem sido gravada atualmente.

Quando acaba o programa do Faustão na Band?

A previsão é que o programa Faustão na Band seja encerrado de vez no dia 28 de julho. O substituto ainda não tem nome, mas já se sabe que será um programa de notícias.

Segundo o jornalista Fefito, do UOL, a emissora vai dividir a faixa que pertencia ao programa de Fausto Silva. O programa de notícias vai ficar no ar das 20h00 às 21h45 e depois entra no ar Perrengue, programa humorístico que já passa aos domingos e será agora exibido até 22h30 de segunda a sexta-feira.

Glenda Kozlowski e Zeca Camargo são nomes que apareceram como cotados para apresentar o novo programa. Zeca negou a informação, já Glenda continua cotada. A Band ainda não confirmou as informações à imprensa.

