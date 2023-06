Cadê o Faustão? Apresentador não vai mais se apresentar na Band

Faustão não vai mais apresentar seu programa na Band. O apresentador não está mais comparecendo aos estúdios desde o último dia 31 de maio, mas a atração segue no ar até o final de julho sob o comando da jornalista Anne Lottermann e João Guilherme, filho do famoso.

Que aconteceu com Faustão na Band?

Faustão segue aparecendo no programa apenas para cumprir contratos de merchandising. O DCI apurou que o famoso não está indo mais aos estúdios da emissora e o conteúdo que está sendo exibido foi gravado antes do último dia 31.

Além dos merchans, o programa também exibe gravações com Faustão que estavam engavetadas. Conteúdo inédito estão sendo gravados apenas com Lottermann e João Guilherme, que comandam o programa até 28 de julho, sexta-feira.

A emissora anunciou que Fausto Silva deixaria o programa da atração em 18 de maio. O Faustão na Band durou apenas um ano e meio e, apesar de ter conquistado bons índices de audiência em sua estreia, amargou números baixos no decorrer dos meses e sofreu cortes em sua equipe. Em janeiro, o tradicional balé que acompanhou o apresentador por quase toda sua carreira foi dispensado. Mais baixas na equipe foram feitas neste ano, até que a atração chegou ao fim.

“O apresentador deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, diz o comunicado enviado pela Band.

O programa continua no ar até o final do primeiro semestre com o mesmo nome, mesmo sem a presença constante de Faustão. Lotterman e João Guilherme também deixam a emissora a partir de agosto.

A atração começou bem em janeiro de 2022, quando marcou 10 pontos de audiência, um sucesso considerando a faixa de horário na emissora. No entanto, Faustão na Band foi perdendo força ao longo dos meses e chegou a registrar apenas 2 pontos nos últimos meses em que esteve no ar.

Qual programa vai substituir o Faustão na Band?

O programa que entra na grade para substituir Faustão vai ao ar de segunda a sexta, mas será ao vivo, ao contrário da atração comandada pelo ex-global.

O novo programa será apresentado pelos jornalistas Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, conforme adiantado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL.

A atração ainda não tem nome definido, mas deve ter um formato bastante diferente do apresentado por Faustão, justamente para evitar que o programa colecione baixo índices de audiência como aconteceu com o famoso.

A emissora ainda não anunciou oficialmente qual será o novo produto que entrará em breve na grade, o que deve acontecer em breve.

Já o futuro de Faustão é incerto. Surgiram rumores na imprensa de que o famoso teria conversado com o SBT e Record, mas nada de fato foi acordado. Por enquanto, é possível que o apresentador, hoje com 73 anos, fique fora da TV.

Faustão deixou a Globo em dezembro de 2021 após 31 anos na emissora. Com a saída do famoso, o Domingão passou a ser apresentado por Luciano Huck, enquanto o Caldeirão ficou sob o comando de Marcos Mion.

Veja: Qual é o salário do Faustão hoje? Apresentador já foi o mais bem pago da TV