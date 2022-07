O que acontece com a Dedina A Favorita, papel de Helena Ranaldi

Atriz está afastada das telinhas há alguns anos e retorna com reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

Interpretada pela atriz Helena Ranaldi, longe das novelas desde 2014, o que acontece com a Dedina A Favorita não é nada feliz. A mulher se envolve com o melhor amigo do marido, o que causa uma confusão, e ainda tem um desfecho triste e doloroso no final da novela de João Emanuel Carneiro. Durante o folhetim, ela viveu um triângulo amoroso com Elias (Leonardo Madeiros) e Damião (Malvino Salvador).

O que acontece com a Dedina A Favorita ao longo da novela?

Dedina é uma professora casada com Elias (Leonardo Medeiros) na novela de 2008-2009. O que acontece com a Dedina A Favorita é que os problemas na vida da mulher começam depois que ela tem um romance com o melhor amigo do esposo, Damião (Malvino Salvador). A descoberta do caso dos dois gera intrigas entre o casal e a dupla de amigos, como já era de se esperar.

Ao longo da trama, Elias vira o prefeito da cidade de Triunfo e se torna uma chacota entre o povo quando o caso de Dedina com Damião vem a tona. O político descobre o adultério da mulher quando Léo (Jackson Antunes) encontra Elias na barbearia e revela que todos na cidade estão falando sobre a primeira dama indo para a cama com o melhor amigo do marido.

Elias fica furioso com as atitudes da mulher. O prefeito chega ao seu limite quando Dedina tem mais uma noite de paixão com Damião e perde um brinco na casa do amante. Greice (Roberta Gualda), que neste ponto da história namorava Damião, descobre tudo e faz um escândalo sobre o assunto. Elias perde a paciência, espanca Dedina e depois expulsa a esposa de casa, que passa a vagar pelas ruas da cidade.

No final da novela, o que acontece com a Dedina A Favorita é trágico. A mulher é diagnosticada com uma grave e incurável doença. Debilitada e em uma cama, ela pede para falar com Elias e Damião juntos durante seus últimos momentos.

Ela se culpa pelo fim da amizade da dupla durante o papo e pede perdão por ser a causa da briga dos dois. O que acontece com a Dedina A Favorita em suas cenas finais é que ela pede que o marido e o amante escolham o perdão, porque não quer morrer sabendo que os dois permanecem inimigos. Ela também pede a Elias que ele se lembre dos bons momentos que viveu com ela e que deixe a mágoa para trás.

Pouco depois, Dedina começa a chorar e fica cada vez mais sem ar. Segundos se passam, ela dá seus últimos suspiros e morre.

Por onde anda a atriz Helena Ranaldi

A atriz Helena Ranaldi está com 56 anos de idade e continua atuando, mas longe das novelas. Atualmente, ela trabalha principalmente em produções de teatro em São Paulo, estado em que mora com o marido, o ator e diretor Daniel Alvim. Porém, a atriz não se afastou totalmente da televisão e do cinema. Entre 2018 e 2019, ela atuou nas produções O Doutrinador, Carcereiros e O Mecanismo.

Em breve, ela também fará sua estreia como produtora no cinema. Ela vai transformar o espetáculo Cordel do Amor Sem Fim em um longa-metragem, segundo Patrícia Kogut do O Globo. Ainda não há maiores informações sobre a data de lançamento do filme, o que se sabe até então é que Ranaldi irá estrelar o longa e seu marido vai dirigir o projeto.

Para quem não lembra, a última novela de Helena foi Em Família, em 2014. Ela interpretou a personagem Verônica Saldanha na trama. Antes disso, ela havia atuado em Fina Estampa (2012), Malhação (2010) e A Favorita (2008 – 2009), que agora é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

